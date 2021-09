Jean-Paul Belmondo a murit. Actorul francez avea 88 de ani

Actorul francez Jean-Paul Belmondo s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. Decesul a fost confirmat de avocatul său.

Starul cinematografiei franceze, poreclit de publicul său Bébel, a fost una dintre cele mai îndrăgite personalități ale micului și marelui ecran. Jean-Paul Belmondo, în vârstă de 88 de ani, a fost în anii 60 și 70 o vedetă a box-office-ului din Franța.

Conform presei franceze, Belmondo a murit în casa sa din Paris, însă deocamdată nu se cunosc cauzele decesului.

Alături de Alain Delon, Jean-Paul Belmondo a fost o figură emblematică a cinematografiei franceze, grației zecilor de filme în care a jucat. Criticul de film François Truffaut l-a numit „cel mai complet actor european” al generației sale.

Înainte de a deveni actor, Belmomdo a fost un boxer talentat, impunându-se în câteva partide memorabile la amatori.

Și-a făcut debutul în cinema în 1957, în comedia On Foot, On Horse and On Wheels. Însă, farmecul său l-a ajutat să ajungă să joace în filme de acțiune și de dragoste alături de unele dintre cele mai respectate și frumoase femei din Franța, precum Sophia Loren și Catherine Deneuve.

Belmondo a fost căsătorit de două ori, cu Élodie Constantin și Natty Tardivel, și avea 4 copii.

În ultimii ani a acuzat probleme de sănătate, care l-au ținut la pat.

Fotografii: Getty Images

