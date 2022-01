Joe Biden, avalanşă de critici după ce a insultat un reporter

Actualul președinte al Americii a insultat în public un jurnalist de la postul de televiziune Fox News. Oare Joe Biden chiar nu-și dăduse seama că microfonul nu era pe mute când a decis să îl jignească?

Preşedintele american a înjurat un ziarist la evenimentul de luni de la Casa Albă. Biden s-a simțit ofensat după ce acesta i-a adresat o întrebare legată de impactul creşterii inflaţiei asupra alegerilor pentru Congresul de anul acesta.

Înregistrarea surprinde momentul când Peter Doocy, un corespodent cunoscut de la Casa Albă îl întreabă pe Biden dacă va accepta și întrebări despre inflație și dacă aceasta “nu este o vulnerabilitate politică înainte de alegerile de la mijlocul mandatului”.

Fără să ezite, cu sarcasmul specific, președintele american i-a răspuns reporterului: „O inflaţie mai mare este un avantaj uriaş”.

În timp ce urnaliștii se pregăteau să plece din sala de conferințe de la o reuniune a Consiliului Concurenţei, fiind agitație și gălăgie în jur, crezând că microfonul închis, Biden a strecurat rapid insulta: „Ce fiu de cățea prost!”

După incident, oficialii s-au ferit să aducă vreo explicație cu privire la comportamentul lui Biden.



