Jurnalista Deborah James a murit la vârsta de 40 de ani, din cauza cancerului

Deborah James, militantă împotriva cancerului, jurnalist, blogger și fost profesor, a murit la vârsta de 40 de ani.

Deborah James, gazda podcastului “You, Me and the Big C” de la BBC, a fost diagnosticată cu cancer intestinal în 2016, lucru care a determinat-o să creeze Fundația BowelBabe, care strânge bani pentru studii clinice și cercetare în cazul cancerului..

Membrii familiei au descris-o drept „uimitoare” și o „inspirație”. Aceștia au anunțat moartea ei într-o postare pe pagina ei de Instagram. "Cu multă tristețe, anunțăm moartea lui Dame Deborah James, cea mai minunată soție, fiică, soră și mamă”

Pe 9 mai, Deborah James a anunțat că știa cât timp a mai rămas. „Corpul meu pur și simplu nu mai poate continua”, a spus ea într-o postare pe contul ei de Instagram.

Ea a lansat, de asemenea, un nou fond, numit fondul Bowelbabe, pentru a strânge bani pentru cercetarea în medicina pentru bolnavii de cancer. A depășit 1 milion de lire sterline în mai puțin de 24 de ore - depășind obiectivul ei inițial de 250.000 de lire sterline - și acum a strâns aproape 7 milioane de lire sterline.

Jurnalista a primit titlul de “Dame” în luna mai a acestui an, ca recunoaștere pentru strângerea de fonduri.

Sursă foto: Instagaram