La Festivalul Brazilor de Crăciun s-a vândut un terarium cu plante exotice în valoare de 35.000 de euro

Terariumul cu plante exotice creat de compania românească Touch Design, a soților Simona și Adrian Atinge, a fost vândut cu 35.000 de euro în cadrul Festivalului Brazilor de Crăciun, cel mai mare eveniment caritabil din țară noastră, organizat de Salvați Copiii România.

Terariumul de mari dimensiuni, un microsistem cu plante vii, complet automatizat, este un concept unic în România, care a determinat-o pe antreprenoarea Daniela Marișcu, jurat în cadrul emisiunii Imperiul Leilor, să investească în afacerea Touch Design, la începutul acestui an.

Proiectul, intitulat The Blue Planet, a fost pregătit pentru arhitectul Omid Ghannadi, pentru participarea la ediția cu numărul 20 a Festivalului Brazilor de Crăciun, și a fost creat pentru a transmite ideea de renaștere, de viață, în acest an greu și complicat, din cauza pandemiei.

Cu o înălțime de 2,20 m, terariumul conține plante vii, comandate special din Columbia, și un sistem 100% automatizat de îngrijire a acestora (rezervor de apă care se ocupă automat de udarea plantelor, lumini speciale pentru a asigura fotosinteză etc.). El este inedit atât prin unicitatea conceptului, cât și prin mesajul puternic pe care îl transmite procesul de creare a să. El a fost dus la bun sfârșit de antreprenorul Adrian Atinge de acasă, unde s-a aflat în izolare, fiind confirmat pozitiv cu Covid-19, chiar înainte că The Blue Planet să fie finalizat și trimis organizatorilor licitației.

"A fost un moment decisiv, în care am avut de ales între a ne opri și a continuă cu acest proiect. Am ales să îl ducem la bun sfârșit, că un mesaj că viață își continuă cursul, dincolo de pandemie", povestește Simona Atinge. "Suntem onorați să contribuim la o cauza dedicată susținerii educației copiilor din mediile defavorizate. Avem doi băieți gemeni, în vârstă de 7 ani, care în 2020 au început școală și empatizam foarte mult cu situația copiiilor care au nevoie la acces la educație. Cu atât mai mult în acest an greu, în care este nevoie de tablete, internet și multe alte resurse".

Adrian Atinge, creatorul The Blue Planet, este inginer horticol, specializat în artă florală. După ce a studiat mult timp zona de terarii, a creat terariumul de mari dimensiuni, un produs unic tech-fusion, în care tehnologia se îmbină cu natură, cele două pasiuni ale sale. Acesta răspunde nevoii în creștere a oamenilor, de a avea un colț verde în spațiile interioare, fie la birou, fie acasă, fiind demonstrat că în locațiile unde există un colț de natură cresc productivitatea muncii, starea de bine și nivelul de relaxare.

Despre terariile Touch Design

Concepute pentru a recrea natură în cele mai mici detalii, terariile Touch Design sunt adevărate „insule de natură” sau grădini interioare ce pot fi introduse în orice ambient, oferindu-i un aspect cu totul spectaculos, grație conținutului viu și evolutiv și fără a avea grijă întreținerii.

Terariile Touch Design sunt microclimate din plante naturale și recreează la scară redusă, ecosisteme întregi, în cele mai mici detalii (de la plantele care evoluează într-un microclimat similar cu cel natural, până la celelalte elemente naturale care armonizează microclimatul și fac posibilă evoluția plantelor, care se comportă la fel că în habitatul lor).

Despre Touch Design și Imperiul Leilor

Simona și Adrian Atinge și-au prezentat afacerea și produsul inovator în emisiunea Imperiul Leilor, la începutul acestui an. Pentru ideea lor, cei doi au primit de la Daniela Marișcu, jurat în cadrul emisiunii, o investiție de 100.000 de euro pentru 30% din afacere, iar după recuperarea investiției va rămâne cu 10%. Un parteneriat inspirat și constructiv, a cărui valoare este confirmată de participarea la ediția cu numărul 20 a Festivalului Brazilor de Crăciun, unde s-a aflat printre primele patru creații care au strâns cele mai mari sume de bani în cadrul licitației.