Liderul cecen Ramzam Kadîrov, viral după ce a apărut în bocanci Prada de 1.500 de euro

Liderul cecen a anunțat că a intrat cu trupele sale în Ucraina, pentru a se alătura rușilor. Pe lângă discursul său, acesta a devenit viral pe rețelele de socializare după ce a apărut încălțat cu o pereche de bocani scumpi, semnați Prada.

”Diavolul chiar că se îmbracă de la Prada”, au comentat cei care au postat pe Twitter imaginile cu bocanii.

Chechen dictator Kadyrov spoke to the Chechen security forces in Prada Monolith boots.

He is expected to deploy forces to Ukrainian cities.

Devil indeed wears Prada pic.twitter.com/Kt2eYLm4CF