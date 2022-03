Liderul cecen Ramzan Kadîrov l-a persiflat pe Elon Musk: “Nu te-aș sfătui să concurezi cu Putin!”

“Pe această cale îl provoc pe Vladimir Putin la o singură luptă. Miza este Ucraina. Ești de acord cu această luptă?”, a scris Musk pe Twitter, adresându-se lui Putin.

Liderul cecen Ramzan Kadîrov se numără printre cei care au reacționat după postarea lui Vladimir Putin.

Ramzan l-a luat în râs pe Elon Musk și l-a invitat în Cecenia să se antreneze pentru luptă.

“Elon Musk, nu te-aș sfătui să concurezi cu Putin. Categorii de greutate prea diferite. Și nici măcar nu e vorba de arte marțiale sau, de exemplu, de judo. Cum îți imaginezi? În colțul roșu al ringului: un om de afaceri și un blogger pe Twitter. Putin în albastru este un politician mondial, un strateg, o furtună pentru Occident și SUA. Vladimir Vladimirovici va arăta nesportiv când va învinge un adversar mai slab”, a transmis Ramzan Kadîrov pe canalul său de Telegram.

Ramzan l-a invitat pe Elon Musk să vină să se antreneze pentru “luptă” în Cecenia.

“Te vei întoarce din Republica Cecenă ca o persoană complet diferită, Ilona, adică Elon”, a adăugat Ramzan.

În replică, Elon Musk și-a schimbat numele pe Twitter în Elona. Miliardarul i-a “mulțumit” cecenului pentru ofertă.

Thank you for the offer, but such excellent training would give me too much of an advantage.

If he is afraid to fight, I will agree to use only my left hand and I am not even left-handed.

Elona