Liviu Dragnea, despre banii pe care îi are: „Cu ce câştigă Irina, cu ce mă ajută copiii, nu mor de foame”

În ultimele zile, presa politică din România a scris destul de des despre presupusele sume pe care le are Liviu Dragnea în cont, dar și despre salariul pe care acesta l-ar încasa lunar.

Fostul lider PSD s-a apărat însă, afirmând la Realitatea că nu a mers niciodată în vacanțe exotice și că banii pe care îi are în cont i-a câștigat înainte de a intra în politică.

„Veste proastă pentru unii: eu nu am fost în Bali niciodată, nu am fost în Republica Dominicană, nu am fost în Punta Cana, nu am fost nici în Bora Bora. Nu am fost nicăieri pe bani publici într-o vacanţă cu Irina, nu am folosit banii partidului pentru a merge în vacanţă. Eu am hotelul de la Turnu Măgurele, un apartament la Turnu Măgurele, teren intravilan, ăla pe care stă hotelul. Eu nu am fost toată viaţa bugetar. În 1990, am fost prima iniţiativă privată din jumătatea de sud a României, asociaţie cu scop lucrativ. În 1996, când eu am devenit prefect, aveam un complex hotelier, trei restaurante, între care cel mai mare din judeţ, două centre en gros, trei magazine. Aveam, de asemenea, în 1996, terenuri intravilane, aveam clădiri. Trăiesc din două treimi din salariu, pentru că o treime este pus sechestru de la DNA. Nu câştig foarte mult, dar cu ce câştigă Irina ca salariu, cu ce câştig şi eu, cu ce mă ajută copiii, nu mor de foame”, a spus Liviu Dragnea.

foto: Agerpres