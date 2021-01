Lucian Mîndruță, mesaj către jurnaliști după incendiul de la Balș: ”Nu vă duceți după fentă”

Vineri dimineață, în urma un incendiu declanșat într-o unitate cu bolnavi de Covid-10 din Institutul ”Matei Balș” din București, patru oameni au murit, în timp ce mai mulți au fost răniți.

În condițiile în care un incident asemănător a avut loc de curând într-un spital de la Piatra Neamț, fără ca autoritățile să ajungă la o concluzie clară nici în acest moment, indignarea a cuprins social media.

Citește și

La scurt timp după aflarea veștii, Lucian Mândruță a postat pe contul său de Facebook un mesaj pentru colegii din presă.

”Dragi colegi jurnalisti,

ma vad nevoit sa scriu pentru ca mi-e teama ca pur si simplu nu mai aveti timp sa va documentati in orele astea nebune.

Citesc deja ca "surse" din spital va dau ca vinovat pentru incendiul de acolo un resou sau o alta sursa de incalzire. Exact cum la Piatra Neamt v-au pacalit cu injectomatul care a facut o flama.

Ce trebuie sa stiti, ca sa nu va pacaliti publicul:

Incendiile din sectiile de terapie cu oxigen sunt incendii DE OXIGEN, nu de resou. Ele nu evolueaza ca un incendiu obisnuit, care de obicei necesita minute pana ce focul creste in intensitate si se propaga de la un obiect la altul. Ele sunt pur si simplu fenomene extrem de rapide (in secunde) in care obiectele care contin materiale combustibile - tesaturi, lemn, plastic, chiar tesut uman - se aprind aproape instantaneu.

Incendiul de oxigen poate avea o sursa - scanteie, resou, lumanare - dar devine o catastrofa cu evolutie rapida tocmai datorita ATMOSFEREI incarcate cu oxigen dincolo de limita normala din aerul de afara. Cand concentratia e mare nici macar nu e nevoie de vreo sursa vizibila, poate fi si o simpla descarcare de electricitate statica de la hainele cuiva”, a scris Lucian Mîndruță pe contul său de Facebook.

”Tocmai de aceea preventia acestui tip de incendiu NU inseamna SA NU MAI AVEM RESOU. Ea se face prin controlul constant al concentratiei de oxigen din camere.

De obicei, asta inseamna pur si simplu AERISIT. La intervale clare. Frecvent. In mod serios.

Asta ar fi trebuit sa faca ministerul, directorii, toata stabimea, dupa Piatra Neamt: sa introduca proceduri clare si sa verifice ca sunt respectate!

Incendiul a izbucnit spre dimineata. Inauntru era plin de pacienti cuplati la oxigen, in cantitati importante.

Intrebarea simpla cu care trebuie sa inceapa ancheta este: Cand ati aerisit noaptea trecuta si cat ati tinut geamul deschis?

Atat.

Nu va duceti dupa fenta. Asa au facut si la Piatra Neamt, n-am invatat nimic de acolo, nu am schimbat nimic si iar au murit oameni.”

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea