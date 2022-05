Mama Anei Baniciu a murit. Mesajul dureros postat de artistă pe Instagram

Ana Baniciu trece prin clipe cumplite după ce și-a pierdut mama. Cântăreața a postat pe contul de socializare un mesaj dureros și o fotografie alături de cea care i-a dat viață.

Ana Baniciu a mărturisit că i-a fost alături mamei sale până la ultima suflare.

“Adina, mama care și-a dedicat întreaga viață copilei ei, care a sprjinit-o și a trăit pentru un singur om… pentru mine! Am stat în ultimele 2 luni alături de ea, am respirat în același ritm și ne-am spus tot ce era frumos și poate am mai uitat să spunem. Am fost alături de ea până la ultima suflare și am condus-o spre un loc luminat. Mama mea nu pleacă niciodată de lângă mine, ea este cu mine la fiecare pas și mă ghidează!”, a scris Ana pe Instagram.

Artista a adăugat că mama ei i-a mai dat o ultimă și importantă lecție: “Mama mea sfânta și bună pe care o iubesc infinit mi-a dat ultima și cea mai importantă lecție, lecția vieții și înțelepciunea atunci când vine vorba de moarte!”.

Fiica lui Mircea Baniciu dorește să-și facă mama mândră în fiecare zi: “De mulțumit, am să îți mulțumesc în fiecare zi din viața mea pentru că ai fost, ești și vei fi lângă Ana ta care are planuri mari și care nu o să stea o secundă, o să te facă mândră în continuare, așa cum a făcut-o și până acum! Te iubesc cu toată ființă mea, în fiecare secundă!”, a conchis Ana.

Ana a moștenit ochii superbi și frumusețea mamei sale, lucru care se poate observa și din fotografia pe care artistat a postat-o pe contul de socializare. Printre cei care i-au transmis vedetei condoleanțe se numără: Elvira Deatcu, Jo, Monica Bîrlădeanu, Giulia Anghelescu, Connect-R sau Lora.

În septembrie 2021, frumoasa artista s-a logodit cu iubitul ei, Edy Kovacs. Cererea în căsătorie a fost una specială și a avut loc într-o vacanță, în Italia.