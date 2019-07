Bogdan Ioan, câștigătorul Vocea Romaniei 2018, te invită la cel mai tare Michael Jackson Tribute show

Bogdan Ioan nu a cucerit doar publicul român cu prima sa audiție de la „Vocea României”, atunci când a cântat piesa „Earth Song” a lui Michael Jackson, ci întreaga lume.

Cum s-a schimbat viața ta în lunile de după câștigarea trofeului „Vocea României”?



A fost o perioada ciudată pentru că totul s-a întâmplat într-o mare viteză. Cel puțin așa am simțit eu. În primele două săptămâni, după finală, am reluat tot parcursul meu de la Vocea României și cum am ajuns să particip la acest show. Faptul că oamenii mă recunoșteau oriunde mergeam a fost ceva nou pentru mine, dar plăcut în același timp. După această perioada scurtă de adaptare am început să îmi fac planuri de viitor. Am câștigat Vocea, dar pentru mine a rămas în trecut și cred că este foarte important ce va urmă.





Care au fost lucrurile noi cu care ai pornit în nouă carieră muzicală?



După experiență de la Vocea României am decis că muzică este domeniul în care vreau să activez și voi face tot ce ține de mine pentru a ajunge acolo unde mi-am propus. M-am mutat în Bucureșți, studiez canto la Atelierul de Voce și Muzică cu Anișoara Balmuș și încerc să investesc în pregătirea mea. Vreau să progresez, să devin mai bun și să demonstrez tuturor celor care m-au votat că nu s-au înșelat în privința mea. Susținerea lor mi-a oferit șansă aceea pe care o aștept de o viață, să mi se deschidă un drum spre industria muzicală.



Organizezi primul eveniment mare de când ai devenit Vocea României: Michael Jackson Tribute Show. Povestește-ne care este ideea show-ului și cum stai cu pregătirile?



Michael Jackson Tribute Show este un proiect special pentru mine. Este felul meu de a îi mulțumi lui MJ și de a îi aduce un omagiu. După cum șțiți deja, el este motivul pentru care eu am ajuns aici. Dacă nu există el, probabil că nu mai descopeream că pot cânta. Ideea de a realiza acest show a prins contur după audiția de la Vocea României.

După ce am văzut reacțiile oamenilor, după mulțimea de mesaje în care îmi cereau să cant în continuare MJ și mai ales după ce am citit mesaje de la copii de genul „prin ține l-am descoperit pe Michael Jackson" , am decis că este momentul pentru a realiza acest proiect. Am ales dată de 25 iunie pentru că este ziua în care se împlinesc zece ani de la moartea megastarului. Deși este o zi tristă pentru fanii MJ, cred că este bine să ne aducem aminte de moștenirea pe care a lăsat-o, de tot ceea ce a însemnat el. Nimeni nu va mai fi că Michael Jackson după părerea mea, deci nu încerc să îi iau locul sau să mă compar cu el.

Am o voce care se aseamănă cu a lui, iar dacă prin acest show reușesc să transmit publicului măcar o parte din emoția concertelor lui, atunci înseamnă că mi-am atins scopul. Show-ul va avea loc la Fratelli, București, iar accesul se va face începând cu ora 20:00, spectacolul începând la ora 21:00.





Câți oameni sunt implicați în proiect?

Suntem pe ultima sută de metri cu pregătirile. Pot spune că va fi un show complet, unul care te va trece prin toate stările. În spatele acestui proiect se află o întreagă echipa, fiecare reprezentând o piesă importantă din acest puzzle. Regizorul acestui spectacol este un om foarte drag mie și îi mulțumesc pentru ajutorul pe care mi-l oferă.

Voi fi acompaniat de bandul meu, cei de la Holy Funk, care sunt și prietenii mei și mă bucur că participa la acest proiect. De asemenea, o echipa formată din 6 dansatori ia parte la acest show. Vor fi momente de dans, coregrafiile făcute celebre de MJ, efecte speciale, proiecțîi video și multe alte surprize. Cel mai mult mă bucură faptul că prietenii și colegii mei de la Vocea României mi-au acceptat invitația de a participa la acest show. Va pregătim un moment special, plin de emoție.





Ce ținute vei purta? Le vei face special pentru concert?

În mare parte voi purta costumațiile lui MJ. Pentru mine acestea vin la pachet cu fiecare piesă. Nu poți face un tribut MJ dacă nu ai în garderoba haine precum cele din Thriller, Billie Jean ,etc. În schimb, nu voi purta peruci, nu voi încerca să mă machiez să semăn cu el sau chestii de genul acesta. Pe scenă va fi Bogdan Ioan încercând să se bucure de fenomenul MJ și să încerce să transmită și celor prezenți această stare.





Ai început să lucrezi cu Florin Cujbă. Ce presupun antrenamentele și cum te vor ajută pentru acest spectacol?

Da, am început această colaborare de aproximativ două luni și pot spune că rezultatele sunt mai bune decât mă așteptăm. Antrenamentele au loc la Optimize Body Center, un loc primitor și gândit foarte bine pentru antrenamente de fitness. Sunt antrenamente menite să mă pregătească pentru show-ul de pe 25 iunie. Voi avea de cântat și de dansat o ora și jumătate, iar fără antrenament nu poți reuși. Pentru mine un artist = sportiv de performanță. Țîn minte prima discuție cu el, după ce m-a examinat și mi-a zis că dacă vreau să fiu în cea mai bună formă fizică și chiar psihică la dată concertului, va trebui să respect tot ceea ce îmi spune.





Cum te-ai descurcat cu noul regim alimentar? La ce ți-a fost cel mai greu să renunți?

Bineînțeles că fără o alimentație adecvată nu poți ajunge la rezultatele dorite și, prin urmare, a trebuit să elimin anumite produse din alimentație, cum ar fi dulcele și pâinea. Mi-a fost foarte greu în prima săptămâna, dar după am început să mă simt mult mai activ, mai odihnit. M-a pus chiar să îi trimit poze cu tot ce mănânc pentru a interveni cu anumite sfaturi. Una peste altă, am respectat cu strictețe tot programul și rezultatele au apărut imediat. Mulțumesc, Florin! Primul lucru pe care îl voi face după concert va fi să mănânc o porție de papanași. J Cred că merit după două luni de cantonament.

De cât timp te antrenezi și ce schimbări ai observat până acum?

După primele două săptămâni am început să observ schimbări în bine. Nu mai aveam stări apatice, eram mult mai activ și simțeam și la lecțiile de canto o îmbunătățire. Îmi doresc mult că pe 25 iunie să fiu într-o formă foarte bună și cei care vor fi prezenți să nu plece dezamăgiți.

Ce alte planuri ai până la finalul anului?

După acest proiect voi participa la festivalul de muzică Slavianski Bazaar din Belarus unde voi reprezenta România, iar când mă voi întoarce voi lucra la prima mea piesă. Ar trebui să fie lansată la început de septembrie. Vreau să îmi construiesc o carieră muzicală, să descopăr și alte zone ale conceptului de „artist”, să îmi exprim gândurile și ideile prin muzică mea.