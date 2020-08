Medic de la INML, dezvăluiri despre autopsiile persoanelor care au murit după ce au avut COVID-19

Au trecut mai bine de opt luni de când noul coronavirus a fost descoperit în orașul chinezesc Wuhan, iar de atunci întreaga planetă este în alertă, din cauza numărului foarte mare de persoane care se infectează cu COVID-19.

Chiar dacă foarte mulți cercetători din întreaga lume încearcă să-I vină de hac virusului, din păcate nimeni nu a reușit până acum să spună cu exactitate cum se răspândește noul coronavirus sau cum poate fi exterminat acesta.

În încercarea de a afla mai multe despre COVID-19, jurnaliștii de la Libertatea au stat de vorbă cu profesorul universitar Cristian Stan, care este medic primar legist la Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” din București și care a scris o carte despre cauzele morții, adugând în paginile acesteia și detalii despre coronavirus.

Iată ce a spus doctorul Cristian Stan pentru sursa citată:

„Trei autopsii au fost pe decedați confirmați prin test făcut în timpul spitalizării, iar patru au avut test negativ, dar acesta, cred eu, a fost prelucrat prea devreme, la una, două săptămâni înainte să intervină moartea. Deci au fost suspecți la un moment dat și spitalul nu i-a retestat după primul rezultat negativ. Sunt însă sigur că toți au fost infectați cu noul coronavirus. În peste 25 de ani de carieră am văzut peste 20.000 de morți. Decedați din toate cauzele. Am participat sau efectuat peste 15.000 de autopsii și expertize medico-legale. După o asemenea experiență îți formezi ochiul, îți dezvolți o anumită intuiție. Ca aspect macroscopic, decedații COVID arată altfel decât tot ce am văzut în cariera mea. Au două, trei caracteristici specifice. Plămânii sunt plini cu apă, vasele mici de sânge sunt inflamate, sunt foarte hidrofile și existența multor trombi foarte mici în vase, în organe. Microtrombozele pot fi de ordinul sutelor, fiind raportate cazuri în care acestea au fost colectate în filtrul pulmonar sau chiar au blocat aparatele de dializă la pacienți cu insuficiență renală. Pe scurt, acest virus produce din start o inflamație a vaselor mici de sânge, care conduce la scăderea debitului de sânge, respectiv oxigen și totodată produce mici cheaguri de sânge ce ajung în plămâni, inimă, creier cu consecințe grave, infarct sau accident vascular cerebral. Acești trombi diseminați au un rol major în severitatea bolii și apariția decesului. Aici cred că poate fi una dintre cheile pentru găsirea tratamentului pentru infecția cu acest virus foarte agresiv”

foto: Shutterstock

