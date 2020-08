Meghan Markle a blocat în instanță publicarea unui articol în două ziare britanice

Ducesa de Sussex a reușit o victorie de orgoliu în fața ziarelor Daily Mail și Mail on Sunday, care au amenințat-o cu publicarea unor dezvăluiri care nu ar fi fost pe placul ei.

Înalta Curte de Justiție a Angliei și Țării Galilor a emis o decizie în favoarea lui Meghan Markle, miercuri. Ducesa de Sussex solicitase Curții să blocheze publicarea unui articol pe care ziarele britanice Daily Mail și Mail on Sunday îl aveau în pregătire pentru a se răzbuna pe fosta membră a Casei Regale.

Articolul ar f trebuit să divulge identitatea a 5 femei apropiate lui Meghan Markle, care i-au luat apărarea acesteia într-un interviu „anonim” acordat revistei People. Meghan Markle a cerut instanței să interzică publicațiilor să facă publice numele unor persoane private, care nu se află în lumina reflectoarelor.

„Associated Newspapers, proprietarul ziarelor The Daily Mail și Mail on Sunday, amenință că va publica numele a 5 femei – 5 persoane private – care au ales singure să vorbească, în exclusivitate, cu o publicație din SUA, acum mai bine de un an, pentru a mă apăra de comportamentul umilitor al presei din Marea Britanie. Cer respectuos instanței să trateze acestă chestiune juridică cu sensibilitatea pe care o merită și să împiedice publisher-ul ziarului Mail on Sunday să realizeze un precedent”, spunea Meghan Markle.

Judecătorul Mark Warby a dat curs cererii sale, însă a precizat că acestă decizie este una temporară.

„Am ajuna la concluzia că, pentru moment, Curtea ar trebui să acorde reclamantului ordinele pe care le solicită, iar efectul este acela de a conferi protecție identității surselor. Este vorba de informații confidențiale, a căror protecție în acest stadiu este necesară în interesul administrației justiției. Acestă decizie este provizorie”, a declarat acesta, conform The Telegraph.

Meghan Markle este în plin război cu ziarele britanice, chiar dacă s-a mutat din Marea Britanie. Ducesa de Sussex le acuză e încălcarea vieții private și că au transformat-o într-o țintă încă din momentul intrării sale în Familia Regală Britanică.

Fotografii: Getty Images

Vezi și VIDEO: Întrebarea Mesei Rotunde - Diana C: „Membrul 5GANG care nu are ce căuta în trupă”