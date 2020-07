Meghan Markle: Nunta cu Prințul Harry a generat încasări de 1 miliard de lire sterline

Contribuabilii din Marea Britanie ar trebui să spună „mersi” pentru evenimentul planetar la care au fost martori în 2018. Nunta Prințului Harry cu Meghan Markle a generat venituri impresionante în turism.

Imediat după fericitul eveniment, din 19 mai 2018, atenția britanicilor s-a îndreaptat spre costurile imense ale ceremoniei – 32 de milioande de lire sterline. Cea mai mare parte a sumei a fost asigurată din bani publici și a inclus serviciile de pază, ceremonia religioasă, florile și recepția în onoarea nuntașilor.

Însă, spune Meghan Markle, britanicii au omis un lucru remarcabil produs în acel an, cu prilejul intrării în Casa Regală. Nunta anului în lume s-a bucurat de un interes imens în rândul turiștilor străini și a generat venituri de un miliard de lire în acel an. Banii au fost impozitați de stat și, mai mult ca sigur, investiția inițială a fost recuperată cu vârf și îndesat.

Informația se regăsește în noile documente depuse de avocații ducesei la dosarul în care Meghan Markle se judecă în instanță cu două ziare deținute de Associated Newspapers, scrie Daily Mail. Ducesa de Sussex a dat în judecată publicațiile pentru că au făcut publică o scrisoare personală, pe care ducesa i-a trimis-o tatălui ei, Thomas Markle. Ducesa a acuzat încălcarea gravă a vieții private și a acționat în judecată compania media care deține mai multe publicații în Regatul Unit.

Însă, procesul a luat o turnură neașteptată pentru Meghan Markle, care a pierdut prima bătălie în instanță cu Associated Newspapers, publisher-ul ziarelor britanice The Mail on Sunday și MailOnline.

La începutul lunii mai, judecătorul a eliminat mare parte a acuzațiilor formulate de Meghan Markle, considerându-le nefondate. Printre ele se numără și acuzația că publisher-ul a provocat intenționat un scandal între Meghan Markle și tatăl ei și că ar fi avut un plan, bine pus la punct, pentru a o expune public cu articole scandaloase.

Fotografii: Getty Images

