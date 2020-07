Meghan Markle și ziarele britanice, război total. Ducesa a cerut blocarea unui articol compromițător

Meghan Markle s-a avântat în arenă și a luat taurul de coarne. Ducesa de Sussex a dus războiul cu ziarele britanice la un alt nivel.

În încercarea de a învinge în instanță publicațiile Mail On Sunday și Daily Mail, Meghan Markle a cerut instanței de judecată să blocheze din fașă publicarea unui articol pe care ea l-a catalogat compromițător. Cele două ziare din Marea Britanie au amenințat că vor publica numele a 5 prietene ale ducesei, care acum un an au făcut declarații laudative la adresa ei în presa de peste Ocean.

Meghan Markle a cerut judecătorului să oprească cele două organe de presă să divulge identitatea unor persoane private, care nu au nicio legătură cu viața ei aflată în colimator.

„Associated Newspapers, proprietarul ziarelor The Daily Mail și Mail on Sunday, amenință că va publica numele a 5 femei – 5 persoane private – care au ales singure să vorbească, în exclusivitate, cu o publicație din SUA, acum mai bine de un an, pentru a mă apăra de comportamentul umilitor al presei din Marea Britanie”, se arată în declarația transmisă tribunalului, conform revistei Hello!.

Cele 5 prietene invocate de Markle au dat un interviu revistei People, în care i-au luat apărarea ducesei, însă nu și-au declinat identitatea. Ducesa de Sussex a cerut instanței să ia act de faptul că ele nu sunt parte în proces și că ziarele britanice încearcă să se sustragă din calea răspunderii pe care o au.



Meghan Markle acuză cele două publicații că au publicat psasaje însemnate dintr-o scrisoare privată, trimisă tatălui ei, Thomas Markle.

„Cer respectuos instanței să trateze acestă chestiune juridică cu sensibilitatea pe care o merită și să împiedice publisher-ul ziarului Mail on Sunday să realizeze un precedent și să abuzeze de procesul juridic identificând aceste persoane anonime – un privilegiu pe care aceste ziare se bazează, de fapt, pentru a-și proteja propriile surse anonime”, mai spune documentul.

Mai mult, ducesa acuză publicațiile de demararea unei campanii mediatice de denigrare și încălcarea vieții private.

