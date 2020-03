Mesajul transmis de Donald Trump ducilor de Sussex, după ce aceștia s-au mutat în Statele Unite

Cuplul plănuiește să-și crească fiul în America.

Donald Trump a postat recent un mesaj direct către Meghan Markle și Prințul Harry, după ce s-a aflat că aceștia s-au stabilit în SUA. Mesajul Președintelui Trump susține cu claritate faptul că nu intenționează să ridice costurile pentru a le asigura acestora securitatea.

I am a great friend and admirer of the Queen & the United Kingdom. It was reported that Harry and Meghan, who left the Kingdom, would reside permanently in Canada. Now they have left Canada for the U.S. however, the U.S. will not pay for their security protection. They must pay!