Minciunile spuse de italieni ca să iasă din case, chiar dacă nu mai au voie

La fel ca și România, Italia este în carantină și oamenii nu mai au voie să iasă din case nici ziua, nici noaptea, însă nu toată lumea ține cont de anunțurile autorităților.

Din păcate, cei care nu pot și nu vor să rămână în locuințele lor apelează la fel și fel de tertipuri pentru a ieși pe străzi și a se plimba.

Alejandro Gomez, poreclip Papu, cel care este căpitanul echipei de fotbal Atalanta BC, a dezvăluit că în orașul Bergamo, cel mai afectat de coronavirus, oamenii au interpertat cum au vrut ei ordonanța guvernamentală, potrivit căreia italienii au voie să iasă din casă doar pentru a-şi plimba animalele de companie și pentru a merge la supermarket sau la muncă.

„Încă este lume pe străzi. Sunt cei care ies la alergat, cei care merg în parc să facă exerciţii, cei care îşi plimbă câinii şi stau câte o oră afară pentru că se plictisesc acasă şi mai sunt cei care mint că se duc la supermarket. Eu nu ies la alergat, deşi sunt sportiv şi asta este natura meseriei mele. Cred că a existat multă lipsă de informare la început şi cu toţii am luat-o foarte uşor. Am crezut că e doar o altă gripă, un virus ca oricare altul care apare pe timpul iernii, aşa că am continuat să ducem o viaţă normală. Ieri, militarii au venit să ia sicriele cu morţi şi să meargă să-i incinereze în alte părţi, pentru că nu mai e loc aici. Este incredibil! În fiecare zi mă trezesc să mă uit la ştiri şi mereu veştile sunt proaste”, le-a dezvăluit Alejandro Gomez jurnaliștilor argentinieni de la Ole.

Jurnalistul român Vasile Dale a anunțat, pe site-ul său, că și primarul din orașul maramureșean Borșa se plânge de același lucru: locuitorii nu stau în casă și interpretează legea așa cum vor ei.

„Iau toată această poveste ca pe un joc. Fiecare are de cumpărat ceva. Dimineaţa îşi cumpără roşii, la amiază îşi cumpără pâine, după-masă îşi cumpără ceapă, seara se duce să îşi ia o sticlă de vin”, a spus edilul Ion-Sorin Timiș.

foto: Profimedia Images

Vezi și: #StaiAcasă – Arată că-ți pasă! Ruby