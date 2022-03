Modelul ucrainean care se ascunde într-un adăpost anti-bombă în Kiev. De curând, prezenta la New York Fashion Week

Eugenia Dubinova este născută și crescută în Kiev, dar frumusețea ei a dus-o în toată lumea. Ca model de top, a defilat de curând la Săptămână Modei de la New York.

Deși aflase de acolo că situația de la ea din tara este tensionată, s-a hotărât să se întoarcă, de dragul familiei și al iubitului. Acum se ascunde într-un adăpost anti-bombă, iar iubitul ei luptă alături de armata ucraineană.

Eugenia a povestit în British Vogue despre experiența ei traumatizantă din ultimele zile.

„M-am întors în Ucraina după Săptămâna Modei de la New York. Când eram la New York, am început să citesc știri despre companiile aeriene nu vor mai zbura către Ucraina și m-am speriat foarte tare. M-am gândit: „Trebuie să-mi văd familia. Dacă va începe acest război și nu-i voi vedea pe ai mei și pe iubitul meu, m-aș simți cu adevărat vinovata.” Când m-am întors, pe 24 februarie, m-a trezit un telefon de la tatăl meu la ora 5 dimineața. Mi-a spus: „ Eugenia, citește știrile.” Mi-am deschis telefonul și am văzut că Ucraina era bombardată. A fost șocant. Eu și iubitul meu, Eugene, care este jurnalist, locuim împreună la Kiev, așa că ne-am dus la supermarket să luăm mâncare și apă, pentru că nu știam cât poate dura”, a scris Eugenia pentru Vogue, ediția britanică.

„Am decis să rămânem în centrul orașului cu prietenii. În mod logic, ne gândeam că nimeni nu va bombarda centrul orașului. Președintele rus a spus că nu se va atinge de oraș, ceea ce a fost o minciună totală. La început, am simțit doar panică. Nu știam ce se întâmplă. Ascultam sirenele, ceea ce însemna că trebuie să mergem la adăpost, iar eu și prietenii mei eram mereu între adăpostul anti-bombe și casa”, a scris modelul.

Eugenia a spus că iubitul ei s-a hotărât să nu se mai ascundă și să treacă la acțiune. „Mi-a spus: „Nu vreau să mai stau aici. Trebuie să merg să rezist pentru Ucraina. Nu vreau să stau pe loc și să aștept să se întâmple ceva.” El și prietenii săi au plecat pentru a rezista alături de armata ucraineană. Am pierdut o bucată din mine, dar m-a făcut să-l iubesc mai mult, văzând că mă poate apăra”, a mai povestit Eugenia Dubinova în Vogue.