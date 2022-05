Modul în care rușii îi torturează pe ucraineni! Convorbirea dintre un soldat și mama lui a fost făcută publică

Numele lui Konstantin Solovyov, un soldat rus în vârstă de doar 20 de ani, este în centrul atenției, după ce o convorbire telefonică pe care a avut-o cu mama lui direct de pe frontul din Ucraina a fost înregistrată și făcută publică.

Potrivit jurnaliștilor de la Daily Mail, Konstantin Solovyov a sunat-o pe mama lui în vârstă de 50 de ani, Tatiana Solovyova, și i-a povestit ce se întâmplă în Ucraina. Printre altele, soldatul rus i-a spus femeii metodele pe care le folosește pentru a-i tortura nu doar pe militarii ucraineni, ci și pe civilii din țara vecină.

Convorbirea telefonică a fost publicată pe internet de către Direcţia Principală de Informaţii a Ministerului Apărării din Ucraina, instituție care afirmă că soldatul rus face parte din Corpul 11 de Armată al Rusiei, iar unitatea acestuia este situată în prezent în apropierea frontului de est din Harkov.

„Totul se întâmplă în fața ochilor mei. Am participat și la torturarea ucrainenilor pe care i-am luat prizonieri. Știi ce înseamnă «Trandafirul»? Putem tortura un bărbat prin metoda «21 de trandafiri». Cele 20 de degete, plus penisul. Le smulgem pielea, precum desfaci petalele unei flori. Îi ducem pe prizonieri la camera de tortură și îi batem, le rupem picioarele, pentru a nu putea să fugă de noi. Alți soldați l-au capturat pe un bătrân și au găsit în telefonul lui poze pe care ni le făcuse, cu pozițiile în care se afla armata noastră. Mergea pe bicicletă, flutura un steag alb și ne facea poze. Nu putem să avem încredere în ucraineni. A fost bătut până la moarte cu un baston de cauciuc. Îți dai seama câte lovituri i-au dat… să-l omoare doar cu un baston de cauciuc… Asta e metoda «Tranchilizantul». Și mai e o metodă: «Butoiul». Introduc în fundul unui prizonier un tub în care se află sârmă ghimpată. Mai întâi scot tubul, sârma ghimpată rămâne acolo și apoi o scot ușor și pe aceasta. Nu am niciun regret pentru ce fac. Îmi place”, a spus soldatul rus.

În timp tânărul din armara rusă povestea, mama lui îi mai punea întrebări și comenta pe marginea a ce acesta îi zicea. „Doamne… ce ticăloși sunt ucrainenii. Dacă eram și eu acolo, făceam fix ca tine și mi-ar fi plăcut. Suntem la fel”, sunt doar câteva dintre replicile mamei soldatului.

Vezi și: TikTok, cea mai populară aplicație din lume