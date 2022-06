Momentul în care președintele american Joe Biden, în vârstă de 79 de ani, cade de pe bicicletă VIDEO

Președintele SUA, Joe Biden, a avut parte de un incident neplăcut. Liderul de la Casa Albă a căzut de pe bicicletă în timpul unei plimbări în Delaware. Momentul a fost imortalizat de mai mulți martori și jurnaliști.

Președintele Statelor Unite ale Americii s-a dezechilibrat când a încetinit pentru a-i saluta pe reporteri și a căzut. Casa Albă a transmis că președintele nu s-a rănit după căzătură, evenimentul fiind provocat de faptul că și-a prins piciorul în pedală.

Joe Biden s-a ridicat cu ajutorul agenților de pază și a continuat cursa. "Sunt bine", le-a spus președintele celor care au sărit să-l ajute.

Incidentul a avut loc sâmbătă dimineață. Biden a fost oprit de un grup de reporteri și de trecători în timp ce se plimba cu prima doamnă Jill Biden în Delaware. La final, liderul american s-a urcat din nou pe bicicletă. "În regulă, băieți, ne mai vedem", a zis Joe Biden, înainte de a pleca.

Președintele a fost văzut frecvent pe bicicletă de când și-a preluat postul în Biroul Oval.

