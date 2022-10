Muzică, new media art, tehnologie, film și teatru, FLIGHT Festival le-a avut pe toate!

30 zile de festival de muzică, artă și tehnologie și peste 75.000 de participanți la Timișoara, la cea de-a 4-a ediție a Flight Festival.

Ediția 2022 a festivalului Flight a fost una aparte, diversificată din toate punctele de vedere.

De la vremea neprietenoasă din prima zi din prima zi de concerte, la soarele și cerul senin al celorlalte zile de festival. De la trupele mainstream la cele underground care au urcat pe scenele muzicale la spectacole de lumini de pe râul Bega. De la spectacole stradale de teatru până la proiecții de filme desfășurate în prezența unor mari personalități ale cinematografiei. De la conferințele și bootcampurile de tehnologie cu experți internaționali inspiraționali și până la zborurile cu avionul sau balonul cu aer cald deasupra Timișoarei.

Cu alte cuvinte, a fost o lună plină de edutainment la Timișoara pe Aerodromul Cioca și în alte 15 locații.





● FLIGHT Music Festival – la înălțime

Muzica a ținut și la această ediție capul de afiș al FLIGHT Festival atrăgând 50.000 de spectatori pe aerodromul din Timișoara. Trupele, atât autohtone (Subcarpați, Carlas Dreams, Zdob și Zdub, The Motans etc.), cât și internaționale prezente la festival (JP Cooper, Sigma, Sigala, Dubioza Kolectiv etc.), au încins atmosfera, ringurile de dans din fața scenelor devenind, mai degrabă, o zonă de cardio pentru multitudinea de festivalieri care au dansat până în zorii zilei.

Cu siguranță a fost cea mai de succes ediție a festivalului, de până acum, atât din punct de vedere al lineup-ului artistic, numărului de participanți, cât și a complexității spațiului de festival. Atmosfera extraordinară creată de public l-a făcut pe cunoscutul artist britanic JP Cooper să exclame la finalul concertului de la Timișoara: ”That’s medicine!”.

● Filme de mare succes la FLIGHT Film Festival

Flight Film Festival a beneficiat și în acest an de ”curatoriatul” și suportul oferit de Irina-Margareta Nistor, critic de film, supranumită ”vocea filmelor”.

Ediția din acest an a fost una inedită pentru că a oferit posibilitatea cinefililor să voteze și să aleagă chiar ei dintre filmele oferite pe diversele secțiuni ale festivalului.

Filmele românești din program, s-au bucurat în mod special de un public numeros și de prezența unor actori din distribuție sau a unor specialiști din industria cinematografică. Actorii Judith State și Bogdan Farcaș (laureat al premiului Gopo 2022), producătorul Tudor Reu și directorul de casting Domnica Cîrciumaru au răspuns întrebărilor celor prezenți la proiecții, dar au și susținut masterclass-uri pentru tinerii interesați de o carieră în domeniul filmului.

● Sunlight Theatre a tras cortina pentru FLIGHT Festival

”Atitudinea din spatele unui vis împlinit, Grivița 53”, conferința susținută de Chris Simion Mercurian, a încheiat Sunlight Theater by Flight Festival, care a adus timp de o lună (din 27 august și până 27 septembrie) în fața publicului, nu mai puțin de 52 de evenimente artistice și teatrale.

Ediția de anul acesta, organizată în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara, a fost concepută să se adreseze tuturor categoriilor de public, de la copii, elevi și studenți la public matur.

Spectacolele s-au desfășurat atât în sălile de spectacol, cât și în spații publice, piețe sau parcuri și, datorită diversității lor, s-au bucurat de un mare succes la public, atât la cel cunoscător, cât și la cel care a ajuns întâmplător să le urmăreacă.

100 de tineri au participat la acesta ediție a T4T (componenta educativă de teatru pentru adolescenți) și au creat, pe parcursul a 5 zile, spectacole de improvizație, comedie, coregrafie și musical.

Studenții din facultățile de teatru din întreaga țară, dar și din Serbia, Ungaria și Germania, au adus în fața spectatorilor cele mai reușite producții.

Printre producțiile inedite prezentate în festival se numără și flamboaiantul ”Flames of Illusion”, care poartă semnătura Clubului de Dans Magnum Team, dar de mare impact la public au fost și spectacolele de stradă ale artiștilor italieni și spanioli sau concertele de muzică și lumină ”Electric” și ”Silent shadows” susținute de cunoscutul flautist Matei Ioachimescu și artistul vizual Toma Brânduș, care au surprins plăcut și au bucurat trecătorii sau publicul venit special să le vadă.

Publicul dedicat teatrului s-a bucurat de spectacole minunate, dar și de prezența pe scenă a unor actori de renume: Horațiu Mălăele, Pavel Bartos, Dana Rogoz, Tudor Istodor, Raluca Aprodu, Alexandru Papadopol, Rodica Mandache, Dorina Lazăr.

● FLIGHT Tech Talks

FLIGHT Tech Talks a devenit cea mai importantă conferință de tehnologie din zona de vest a României, ediția din acest an organizându-se în parteneriat cu Universitatea Politehnica. Profesioniști și entuziaști ai tehnologiei din întreaga țară, reprezentanți ai mediului universitar, ai mediului economic, ai administrației și antreprenori, alături de speakeri de top din țară și din străinătate, au dezbătut cele mai noi teme și tendințe în domeniu tehnologiei .

Structurate pe patru paneluri, prezentările și dezbaterile, moderate de Cătălin Ștefănescu, au adus în discuție teme de la tehnologie, artă, muzee, industria auto, vehicule autonome, viitorul mobilității, până la inovația în domeniul sănătății, noua tehnologie Blockchain, inteligența artificială și soluții smart pentru orașe sustenabile.

După o lună de festival cu muzică, teatru, film, tehnologie și new media art, Timișoara pune edutainmentul românesc pe harta Europei.

Și pentru că este firesc, organizatorii FLIGHT Festival susțin că ediția 2023, an în care Timișoara va fi Capitală Europeană a Culturii, va fi una la înălțime, din toate punctele de vedere.

Ne revedem în 2023, să luminăm împreună Timișoara!