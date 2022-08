Nicu Bocancea, locul 4 la Europa Cup 2022, cea mai importantă competiție de floristică din Europa

Nicu Bocancea a fost desemnat al patrulea cel mai bun florist al Europei, în urma participării la Europa Cup 2022, cea mai importantă competiție de floristică din Europa. Evenimentul a avut loc între 26 și 28 august, în orașul Katowice, din Polonia.

România a ajuns în elita industriei de flori, în TOP 5, alături de țări occidentale cu istorie bogată, precum Olanda, Germania, Belgia sau Italia, datorită succesului floristului Nicu Bocancea.

„Au fost zile extrem de intense, cu multă adrenalină, dar, în primul rând, am fost mândru că am putut urca steagul României pe scena celei mai importante competiții de floristică din Europa. Europa Cup nu este, așa cum probabil pare în ochii iubitorilor de flori, un concurs de frumusețe dedicat florilor, ci unul în care timpul, conceptul, designul și tehnica se împletesc pentru a crea mixul perfect. Este multă rigoare într-un astfel de concurs, foarte mult efort fizic și mental depus, multe criterii de notare și foarte multe elemente de care juriul ține cont în acordarea punctajului”, spune Nicu Bocancea.

Europa Cup 2022 a adunat în competiție cei mai buni 16 floriști din Europa care au avut de trecut, pe parcursul celor doua zile de eveniment, 6 probe de concurs, dintre care 4 cu teme anunțate și 2 cu temă-surpriză. Peste 2000 de persoane din toate colțurile Europei au vizitat standurile spectaculoase ale concurenților și aproape 1.000 au asistat la seara de gală a marei finale unde s-au desfășurat ultima probă din concurs și ceremonia de decernare a premiilor.

Prima probă de concurs a avut ca temă pregătirea unei mese de reuniune de școală, iar Nicu Bocancea a gândit o creație inedită pentru absolvenții unei Facultăți de Medicină, inspirată din melodia „Inimă, nu fi de piatră!”, pentru care a construit un corp uman din tuburi de perfuzii și sârme, cu o inimă de piatră din care porneau sute de fire de flori gri, roz, crem și albe, așezate în 250 de seringi de diferite dimensiuni la baza cărora au fost puse sute de pastile.

Creația „Dancing in the rain” a lui Nicu Bocancea a luat al doilea cel mai mare punctaj al probei și a constat în recreerea unui copac dansator printr-o instalație de irigare, care susura apă peste zeci de picături de ploaie decupate dintr-un burete special de culoare neagră îmbrăcate în flori tropicale și interconectate prin crengi de copac, în urzeala cărora au fost așezate 3 mere, construite manual din 25 000 de spini de trandafiri, la care s-a muncit peste 3 săptămâni.

Buchetul inspirat dintr-o melodie a unei trupe poloneze din anii 70 a fost gândit de master floristul Nicu Bocancea ca desprins din valuri, având baza creată din policarbonat topit și modelat vălurit din care porneau flori în culorile mării inspumate, așezate în forma unor vele de vapor purtat de vânt.

„Dancing queen” în arta gândită și creată de Nicu Bocancea așeza pe un manechin un corset plutitor creat din mii de mărgele negre, unele dintre ele cu aplicații manuale de aur, pe care se putea remarca o floare de protea reconstruită printr-o tehnică inovativă.

Prima probă-surpriză l-a provocat pe Nicu Bocancea să creeze în maximum 60 de minute un aranjament impresionant de scenă de operă din plante de iederă și orhidee, iar cea de-a doua, la care au putut participa doar primii 6 clasați, în doar 45 de minute, un aranjament din flori tropicale.

România se află, cu Nicu Bocancea purtător de drapel, la a doua participare la Europa Cup, el reușind acum, în 2022, să-și depășească performanța de loc 7, din 2016 și să pună numele țării pe harta lumii în industria floristică, alături de forțe occidentale cu tradiție și istorie îndelungată în domeniu.

„Avem mare potențial în floristica românească, avem oameni talentați, creativi care iubesc florile și lucrează minunat cu ele. Am reușit cu toții să împingem industria noastră în elita mondială, să devenim cunoscuți în lume și nu ne oprim aici”, declară Nicu Bocancea, denumit de către colegii floriști cu care se întâlnește la competițiile internaționale „the rock star” pentru gradul mare de popularitate și magnetism pe care îl are în breaslă și în rândul pasionaților de flori.

Nicu Bocancea este cel mai premiat master florist din Romania pe plan local si international, cu o expertiza de peste 20 de ani in industria florilor, membru al Asociatiei Floristilor din Romania si al FLOOS, organizatia celor mai buni 30 de floristi din intreaga lume. De-a lungul anilor, a fost invitat sa sustina cursuri de floristica in zeci de tari de pe mai multe continente, a castigat trofee la competitii internationale in Europa si Asia, iar lucrarile lui de design floral au fost publicate de cele mai importante publicatii de floristica din lume.