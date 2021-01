Nicu Bocancea, master florist internațional, a “plantat” copacul cu 600 de lalele, pe Calea Victoriei

Nicu Bocancea a “plantat” copacul cu 600 de lalele în mijlocul Bucureștiului, sub care trecătorii își pot pune o dorința și pot pleca cu o lalea albă cu bulb pe care o pot replantă în propria casă.

Așa cum se obișnuiește într-un an nou, sărutul de sub vasc aducător de noroc și de veselie a fost reinventat. Vascul a fost înlocuit cu lalele albe, sute de lalele albe care au fost agățate de o construcție complexă creată de master floristul Nicu Bocancea cu ajutorul echipei sale de la floraria Iris: “Îi invităm pe toți cei care trec pe Calea Victoriei să treacă pe sub copacul nostru din lalele și să-și pună o dorința. Alături de forță și frumusețea florilor și de energia pozitivă a construcției, dorința va avea toate șansele să devină realitate în noul an. Noi asta ne-am dorit de când am gândit proiectul: că frumusețea și puritatea florilor să aibă puterea de a transformă grîul în alb și teamă în speranța.”, spune Nicu Bocancea, creatorul proiectului #Manifestpentrunormalitatesifrumos prin care a transmis în ultimele luni mesaje sociale în stradă cu ajutorul construcțiilor complexe din plante și flori.

Manifestul floral al începutului de an în viziunea lui Nicu Bocancea exprimă iubire, energie pozitivă și optimism și anunță un an nou frumos și plin de speranța: “Pentru mine lalelele sunt florile începutului de an, iar anul acesta, în 2021, ne aduc parcă soarele atunci când el este ascuns printre nori. Și pentru că atunci când le vedem ne transmit optimism, puritate, energie pozitivă și bucurie și cred că acum, mai mult că oricând, avem nevoie de asta.”

Recomandarea master floristului pentru a uimi la început de an sunt buchetele de lalele în combinății inedite: “Sunt minunate lalelele unele lângă altele, într-o singură culoare sau variate că și cromatică, însă se pot face aranjamente cuceritoare cu lalele și cu alte flori alături. Pentru un efect de primăvară absolută și de prospețime fragilă aș combina lalelele cu alte flori de primăvară, cu iasomie, cu frezie, cu crenguțe de copaci roditori”, adaugă Nicu Bocancea.