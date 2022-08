Nicu Bocancea va reprezenta România la Europa Cup 2022, cea mai importantă competiție de floristică din lume, care are loc o dată la 4 ani și în care se întrec cei mai buni floriști din Europa. Europa Cup 2022 va avea loc între 26-28 august, în Polonia, la Katowice, și va avea 18 participanți, desemnați să reprezinte țara din care provin.

„Este un sentiment de mândrie și responsabilitate când știi că îți reprezinți țara în domeniul tău, într-o competiție importantă, la nivel mondial. România și-a deschis cu adevărat „aripile” și potențialul în industria mondială a floristicii abia de câțiva ani și acum avem șansa să plasăm țara noastră pe harta mondială a acestui domeniu. Îmi doresc să mă bucur din plin de această experiență onorantă pentru un florist și să îi conving pe cei prezenți, spectatori, public, juriu, colegi din industrie, să fluture steagul României”, declară Nicu Bocancea care a cunoscut deja complexitatea și exigențele acestei competiții în 2016, la prima sa participare.

Europa Cup 2022 are ca temă reprezentarea cu ajutorul florilor, în 6 probe de concurs diferite, desfășurate live, a ideii de DANS și MUZICĂ. Probe de concurs precum „Dancing in the rain”, ”Dancing queen” sau buchet inspirat de o melodie, probe-surpriză sau decoruri pentru o reuniune școlară ce trebuie realizate cu florile și materialele disponibile sunt doar câteva dintre temele de pregătire și de gândire pentru Nicu Bocancea, înainte de participarea la competiție. Criteriile de evaluare ale juriului format din cei mai importanți judecători-floriști din lume punctează compoziția, tehnica realizării, cromatica si ideea operei, dincolo de lucrarea în sine, de expresivitatea ei, de inovație sau de florile folosite.

Pregătirea unui concurent pentru participarea la Europa CUP durează de obicei peste 6 luni, dar Nicu Bocancea a preluat tema abia de curând, mizând pe dragostea lui pentru flori, pe lucrul cu și pentru ele zilnic, de peste 25 de ani, și pe efectul pozitiv al adrenlinei pe care o simte în fața unei provocări: „Am început pregătirea pentru Europa CUP cu creionul pe hârtie, am început să îmi imaginez dansul și muzica florilor, schițez idei, metafore florale, construcții interesante. Această primă etapă de pregătire este cea mai poetică și frumoasă, însă nu pot rămâne mult în ea, pentru că urmează să studiez „biblia” concursului, condițiile de desfășurare, detaliile temelor și să încep să planific tot ce am de făcut de la necesar, transport, descărcat, montat, încadrat în intervalul de backstage impus. Este multă matematică în arta florală și cel mai important este să mai poți fi creativ, inovator, impresionant pentru juriu, în limitele cerințelor, între multe lucruri administrative, punctuale, ce țin de secunde și calcule”, declară Nicu Bocancea, cel mai premiat florist român pe plan internațional, membru în Asociația FLOOS a celor mai buni 30 de floriști ai lumii.

România concurează pentru a doua oară la Europa Cup, Asociația Română de Floristică desemnându-l tot pe Nicu Bocancea, master florist internațional, să reprezinte România, ca și la prima sa participare din istorie. Prestația lui Nicu Bocancea din 2016 a fost foarte apreciată și a plasat România pe locul 2, după voturile publicului și a probei buchetului de mână, și pe locul 7 în clasamentul total al juriului din cele 24 de țări participante.