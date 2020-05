Noua „normalitate”? Cum se relaxează oamenii într-un parc din New York

Nu cerc social, și cerc propriu-zis :) Pentru că autoritățile au desenat efectiv niște cercuri pe gazon și fiecare persoană, cuplu, familie sau grup (foarte) restrâns poate ocupă unul.

Foto: Domino Park, Brooklyn, New York. Sursa foto: Profimedia

Imaginile au devenit imediat virale. Zeci de oameni s-au grăbit să ocupe un cerc pentru relaxare sau pentru a practica sporturi individuale.

They’ve made little round human parking spots in Domino Park in Brooklyn! (This park is often the poster child for social distancing fácil). pic.twitter.com/VJzZ0WAdeT