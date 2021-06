Nume mari ale modei românești, prezente la Iași în acest weekend, dominat de Romanian Fashion Week

Noile creații vestimentare ale designerilor Mihaela Glăvan, Hamza, Jolidon și Andrea Tincu au fascinat publicul care a venit la spectacolul de modă organizat la Iași sâmbătă, 5 iunie 2021, în a doua zi a Romanian Fashion Week

Citește și Reacția Reginei Elisabeta după ce Meghan Markle a născut

Alături de nume consacrate ale modei românești, au urcat pe scena specială, lungă de 36 de metri, amenajată pe 1.000 de metri pătrați din Grădinile Palas, și creațiile unor tineri și talentați designeri: Andra Handaric Studio, Wanderer Wearables, BORBALA, LU:NE, Alexandru Floarea & Vika Tonu.

Romanian Fashion Week, cel mai cunoscut și longeviv festival dedicat industriei modei românești, are loc la Iași, în cadrul Romanian Creative Week (RCW), cel mai important eveniment dedicat industriilor creative românești și primul mare eveniment cu public organizat anul acesta în România. Perioada de desfășurare a RCW este 2-6 iunie 2021.

Schimbările aduse de pandemie stilului nostru de viață au determinat schimbări și în modul cum își gândesc designerii creațiile pe care le prezintă publicului.

„Cred că în perioada asta în care am stat acasă, noi cu noi, unul din lucrurile care ne-a pus pe gânduri s-a referit la hainele din jurul nostru: câte avem, de ce le avem, de ce le-am cumpărat, care e legătura noastră cu hainele, ce mă face fericit, ce nu mă face fericit. Toți ne-am reorganizat garderoba și plecăm la drum cu alți ochi.

Nu mai vorbim neapărat de colecții lansate cu șase luni în avans, ci de mici revoluții care vor duce la schimbarea sistemului”, este opinia stilistului Ovidiu Buta, curatorul Romanian Fashion Week și a secțiunii Romanian designers din festival.

Prezentările de modă continuă duminică, 6 iunie 2021, în ultima zi a RFW, cu încă un spectacol de anvergură.

Programul prezentărilor de duminică, 6 iunie:

18:00-19:00 / IF PLATFORM

Tudor Halațiu / Vladimir Sîrbu

Chic Utility / Inga Brăgaru

BOL Fashion of Nature / Arsene Lucian Alexandru

20:00-21:00 / ROMANIAN DESIGNERS

Ioana Ciolacu

i.f. powered by irina schrotter

Smaranda Almășan – Fashion Film

Irina Schrotter

Show-urile de modă pot fi urmărite atât live, în Grădinile Palas, cât și online, spectacolele fiind transmise pe paginile de Facebook și de Instagram ale Romanian Creative Week, precum și pe canalul de YouTube al evenimentului.

Despre Romanian Fashion Week

Ediția din acest an a Romanian Fashion Week are două componente: Romanian designers și Innovative Future Platform.

Prima secțiune este dedicată designerilor consacrați, mulți dintre ei cu o carieră internațională și cu premii obținute la prestigioase evenimente profesioniste. Ceea ce îi leagă pe toți participanții este creativitatea și faptul că fiecare și-a conturat o puternică identitate vizuală.

Colecțiile reliefează diferite zone creative ale modei românești. Smaranda Almășan, Venera Arapu, Lucian Broscățean, Ioana Ciolacu, Mihaela Glăvan, Jolidon, Murmur, Andrea Tincu, Irina Schrotter sunt designerii consacrați prezenți la ediția din acest an a Romanian Fashion Week.

Curatorul secțiunii Romanian designers și al întregului eveniment dedicat modei este stilistul Ovidiu Buta.

Evenimentul de la Iași este cunoscut drept o rampă de lansare pentru tinerii creatori de modă. De-a lungul celor 12 ediții organizate până acum, Romanian Fashion Week a lansat peste 40 de tineri designeri, unii dintre ei fiind prezenți, ca designeri consacrați, la evenimentul din iunie, de la Iași.

Ceea ce la primele 12 ediții era secțiunea de Debut devine, în acest an, Innovative Future Platform, coordonată de designerul Lucian Broscățean. Secțiunea cuprinde o selecție de creativi care au deja în CV participări consistente la evenimente profesioniste, încununate cu diferite premii și/sau nominalizări. Proiectele creative cu o identitate vizuală bine conturată sunt prezentate sub forma de colecții individuale sau de grup.

Pe lista tinerilor designeri, care au prezentările la secțiunea Innovative Future Platform, sunt: Arsene Lucian Alexandru, BOL Fashion of Nature, BORBALA, Inga Brăgaru, Crina Bulprich, Carmen Cherecheș, Chic Utility, Sandra Chira, Octavia Chiru, Alexandru Floarea, Tudor Halațiu, Andra Handaric Studio, i.f. powered by irina schrotter, LU:NE, Cristina Lazăr, MONOM Studio, Sabina Pop, Prosper Center, Vladimir Sîrbu, Vika Tonu, Wanderer Wearables.

Detalii despre Romanian Fashion Week găsiți AICI

Programul prezentărilor de modă AICI.

Romanian Creative Week este organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC), Primăria Municipiului Iași și Palas. FEPIC este singura federație patronală reprezentativă la nivel național ce activează în sectorul Industriilor Creative din România. Înființată la Iași, în 2011, FEIPC a organizat până în prezent peste 50 de acțiuni de promovare națională și internațională a industriilor creative românești. Amănunte despre RCW, pe www.romaniancreativeweek.ro, pe paginile noastre de Facebook, Instagram și pe canalul de YouTube.

Fotografii: Edi Schneider/Cătălina Mărușter/Amanda Maier

Romanian Creative Week - Reacțiile designerilor după prima zi a evenimentului