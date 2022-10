O bătrână în vârstă de 83 de ani susține că face cele mai bune partide de amor cu iubitul ei de 37 de ani

O bătrână în vârstă de 83 de ani a șocat pe toată lumea cu declarațiile ei intime! Aceasta a recunoscut că face partide de dragoste incendiare cu partenerul ei de viață, de doar 37 de ani.

Iris Jones a devenit celebră după ce a declarat în cadrul emisiunii ''This Morning'' că îi place foarte mult să facă sex, mai ales în stiluri nebune. Recent, ea a mărturisit că are o relație extrem de interesantă cu iubitul ei, un arab în vârstă de 37 de ani. Cei doi s-au cunoscut în anul 2019 pe Facebook, iar de atunci trăiesc o poveste de dragoste plină de pasiune, mai ales în pat.

''Nu mă așteptam să fac cel mai bun sex din viața mea la 83 de ani, dar cu siguranță nu mă plâng. Mohamed mă menține tânără – mai ales sub cearșafuri. A fost destul de dur. Am folosit un tub întreg de gelatină. Chestia e că a doua zi nu puteam să merg. M-am simțit ca și cum aș fi călărit un cal. Nici măcar nu era vorba de durere de șa. Oricum, am trecut peste asta'', a declarat Iris.

Aceasta a menționat și că s-a confruntat cu o problemă în timpul partidelor nebune de amor: i se rupea pielea.

''Pielea mea este foarte subțire. Mohamed trebuie să fie atent când mă apucă. Îmi rupe pielea, pielea de pe picioarele mele este foarte, foarte subțire. Când vine vorba de a face dragoste, poate fi dureros. Aș putea ajunge la Urgențe cu rupturi de piele, dar am rezolvat această problemă pentru că uneori o facem în stilul cățelușului'', a mai adăugat femeia.

Sursă foto: Shutterstock

