O familie întreagă, salvată de sub dărâmături după cutremurul care a zguduit din temelii Siria

Indiferent de numele zeului lor, milioane de oameni din întreaga lume înalță rugi către Cer pentru salvarea celor prinși sub dărâmături în Siria și Turcia. Marți, la mai bine de 24 de ore de la primul cutremur care a zguduit Siria, o adevărată minune a avut loc în satul Bisnia, situat la vest de orașul Idlib.

O întreagă familie a fost scoasă de sub moloz, în uralele sutelor de martori care se rugau necontenit. Efortul salvatorilor de la Căștile Albe a fost reconpensat de oameni cu strângeri de mână, mulțumiri, lacrimi de bucurie și cu nelipsitul „Dumenzeu e mare”.

„Un adevărat miracol... sunetele bucuriei îmbrățișează cerul... bucurie dincolo de credință. O familie întreagă a fost salvată de sub dărâmăturile casei lor în această după-amiază, marți, 7 februarie, în satul Bisnia, la vest de Idlib”, au scris pe Twitter reprezentanții organizației Apărarea Civilă Siriană – Căștile Albe.

