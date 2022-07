O fată de 17 ani a fost mușcată de rechin și a supraviețuit datorită fratelui ei

Addison Bethea a fost victima unui atac acvatic, însă a scăpat cu viață datorită fratelui ei. Iată ce a povestit tânăra în vârstă de 17 ani despre momentul în care a fost mușcată de un rechin!

Addison Bethea este o tânără în vârstă de 17 ani din Florida, care a fost mușcată de rechin în timp ce căuta scoici în apa unei plaje din Keaton. În timp ce se afla în ocean, a simțit cum este atacată de un rechin. Deși a încercat să se salveze de una singură, nu a reușit decât să se accidenteze puternic la una dintre mâini.

În primă instanță, Addison a încercat să lovească rechinul în nas, însă nu a reușit. Astfel, a început să îi dea pumni în față și să îi bage degetele în ochi, dar totul a fost în zadar.

„Nu știam exact ce să fac, dar auzisem că trebuie să lovești rechinul în nas pentru a-l alunga, dar eu nu am putut să fac asta. Așa că am început să-l lovesc în față, apoi i-am băgat degetele în ochi și am încercat să-l alung de pe mine, dar m-a mușcat de mână', a povestit tânăra potrivit Daily Mail.

Tânăra a început să strige după ajutor, iar fratele ei, care se afla pe plajă, a sărit imediat în ajutor. Acesta, de meserie pompier, a reușit să își salveze sora din colții rechinului. La scurt timp, bărbatul i-a aplicat un garou pe picior deoarece fusese grav rănită.

„Am auzit-o scoțând un sunet, ca și cum era speriată. Am văzut rechinul și sângele, am înotat acolo și am alungat rechinul', a povestit fratele victimei.

Cu toate că a trecut printr-o experiență traumatizantă, tânăra susține că abia așteaptă să fie externată din spital. Înainte de acest lucru, este nevoie să îi fie amputat piciorul de deasupra genuchiului. În fotografiile publicate de Tallahasse Memorial HealthCare se poate observa cum Alisson are lângă ea pe pat un rechin de pluș.

„Până la urmă, o să fie mult mai ușor. Aștept operația, să fiu sinceră. M-am săturat să stau tot timpul în pat. Toți cei care mă cunosc știu că tratez totul cu umor, așa că da, îmi plac rechinii de pluș', a mai menționat tânăra.

Sursă foto: Tallahasse Memorial HealthCare/Facebook