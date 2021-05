O femeie din localitatea Buteni îi acuză pe polițiști că au bătut-o pentru că nu purta mască pe stradă

Un eveniment de o brutalitate ieșită din comun ar fi avut loc în județul Arad: o femeie din localitatea Buteni îi acuză pe oamenii legii că au bătut-o până la leșin!

„Mă doare tot spatele, mă doare mâna, capul, cum a dat cu mâna acolo jos, mă omora. Era foarte pornit pe mine că nu stau în loc. Nu am stat. Trebuia să-mi dea amendă, nu să sară la mine. Când am ieşit la şosea, a venit o maşină de poliţist şi nu erau coborâţi. După ce am trecut şoseaua, a ieşit un poliţist şi a strigat «Unde-i masca?» şi am zis că nu am mască, că vorbeam la telefon şi cu o mână ţineam bicicleta, şi a venit în spatele meu m-a luat de gât şi m-a aruncat jos”, a spus femeia agresată, în vârstă de 54 de ani, care a fost completată de un martor: „Am văzut-o picată jos şi iute am fugit şi am trezit-o cu apă, am întrebat-o că ce a păţit, a zis că a bătut-o poliţia, după care s-a întins a doua oară şi nu am mai avut cu cine vorbi”.

După ce ar fi fost agresată, femeia a fost luată cu ambulanța și dusă la spital, iar acum la Poliția Arad este o anchetă în desfășurare. „Poliţiştii au fost sesizaţi că o femeie de pe raza localităţii Buteni ar fi fost agresată de către poliţişti. La faţa locului a venit şi o ambulanţă. Din declaraţiile mai multor persoane, cele sesizate până în acest moment, nu se confirmă”, a spus Claudia Iuga, de la IPJ Arad, pentru Știrile PRO TV.

