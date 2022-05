O femeie din Marea Britanie, părăsită de partener pentru refugiata ucraineană pe care a primit-o în casă

O femeie din Regatul Unit, mamă a doi copii, a fost părăsită de partenerul ei pentru o refugiată ucraineană, pe care a primit-o în casă.

Lorna Garnett a povestit pentru Daily Star și alte publicații din Anglia calvarul prin care trece după ce bărbatul cu care avea o relație de 8 ani și doi copii s-a îndrăgostit de o refugiată din Ucraina.

Anthony a părăsit-o pe Lorna pentru Sofiia (22 de ani), o refugiată din Ucraina, pe care cuplul a primit-o cu drag în casa lor la începutul lunii mai.

Sofiia, care lucrează în domeniul IT, s-a înscris inițial în programul guvernului britanic de relocare a persoanelor din Ucraina, dar a devenit frustrată de procesul complicat și lent și a cerut ajutor pe rețelele de socializare. Așa a dat de Tony, un agent de pază din Bradford, West Yorkshire. Bărbatul s-a oferit s-o cazeze în locuința pe care o împărțea cu Lorna în Bradford.

Sofiiia (foto) a reușit să fugă din calea războiului și a ajuns în Marea Britanie

Britanica a povestit că Sofiia a început să poarte “topuri decoltate prin casă și să se dea cu ruj roșu atunci când Anthony se întorcea de la serviciu”. După două săptămâni, Lorna a cedat și i-a spus Sofiiei că trebuie să părăsească locuința. Femeia a rămas uimită când bărbatul ei i-a spus că o va urma pe refugiată.

“A pus ochii pe el de la început, a decis că îl vrea și l-a luat. Pur și simplu nu pot să înțeleg cum a putut să renunțe la toate astea pentru o femeie pe care o cunoaște de două săptămâni. Viața pe care o cunoașteam este distrusă”, a declarat Lorna, potrivit Daily Star.

Tony s-a mutat cu Sofiia in casa mamei lui

Acum, Tony și Sofiia s-au mutat în casa mamei lui. Lorna a declarat că nu vrea ca povestea ei să-i descurajeze pe cei care vor să-i ajute pe refugiații ucraineni, însă nu-și dorește să mai vadă pe nimeni trecând prin această încercare “devastatoare”.

Cum se apără refugiata acuzată că a spart casa Lornei

Sofiia Karkadym spune că nu a plănuit niciodată să-i spargă casa Lornei și a descris-o pe aceasta ca fiind “cu două fețe”.

Ea a declarat pentru The Sun: "Nu sunt o distrugătoare de case. Nu m-am gândit și nu am plănuit niciodată să intru în casa lor și să-l iau pe Tony de lângă Lorna. Nu mi-a trecut niciodată prin minte. Mi-a plăcut familia. Am petrecut mult timp cu Lorna și am încercat să o ajut. Dar era o persoană cu două fețe. Suspiciunile ei constante, tensiunea, nu făceau decât să ne împingă pe mine și pe Tony mai aproape unul de celălalt. Ea a creat această situație sugerând în mod constant că se întâmpla ceva, când nu era așa. Așa că este vina ei."

Fotografii: Instagram