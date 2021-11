O femeie luptă să-și adopte propriii copii gemeni, la 10 luni după ce au venit pe lume

O femeie din Michigan se luptă cu rigoare legii din statul ei pentru a deveni mama copiilor ei biologici. Cei doi gemeni, născuți cu ajutorul unei mame-surogat, au venit pe lume în urmă cu 10 luni.

Tammy și Jordan Myers și-au dorit încă un copil după venirea pe lume a primului lor copil. Corryn, azi în vârstă de 9 ani, a vrut și ea să aibă un frate sau o soră, însă visul ei nu s-a împlinit atât de repede cât a sperat.

Apoi, Tammy s-a îmbolnăvit de cancer la sân și a urmat un tratament care i-a afectat capacitatea de a avea copii. Cu toate acestea, cei doi soți nu s-au descurajat și au decis să apeleze la o mamă surogat pentru a aduce pe lume un copil. Medicul le-a dat vestea că vor avea gemeni, o fată și un băiat, iar asta i-a umplut de bucurie.

Însă, imediat după venirea pe lume a celor doi copii, Tammy și Jordan au fost nevoiți să urmeze un proces anevoios de adopție a propriilor copii. Din cauza unei legi învechite, care datează din 1988, statul Michigan nu recunoaște dreptul parental al soților asupra copiilor născuți cu ajutorul unor mame-surogat.

„Mai întâi am încercat să obținem un ordin înainte de naștere. Peste 75 de cupluri din Michigan care se află în exact aceeași situație [au primit] ordine înainte de naștere, ceea ce le oferă, practic, drepturi legale asupra copilului chiar înainte de a se naște. Am început acest proces – dar bebelușii s-au născut cu opt săptămâni mai devreme”, a spus Tammy într-un interviu acodat revistei People .

Din cauza nașterii premature a gemenilor, procesul de ordine înainte de naștere nu a fost finalizat, ceea ce a însemnat că Tammy și Jordan au trebuit să lupte pentru drepturi legale de urgență pentru copii.

„Știam că vor fi documente de completat, dar nu aveam idee că va fi o luptă legală pentru drepturile bebelușilor noștri. Sunt aproape recunoscătoare că nu am știut. Nu sunt sigură că am fi urmat acest drum. Dar nimic nu ne-ar putea lua binecuvântarea pe care o avem în viața noastră. Am deschis ușa nedreptății care se întâmplă din cauza acestei legi învechite”, a mai spus Tammy.

Deși au 10 luni și locuiesc cu părinții lor naturali, Eames și Ellison nu sunt legal copiii lor. Cei doi soți au fost numiți protectori ai celor doi gemeni până la finalizare anchetei sociale demarate de instituția de profil din SUA.

Soții Myers sunt, în continuare, vizitați acasă de asitenții sociali care îi intervievează în legătură cu felul în care se poartă cu cei mici și cu abordarea pe care o au în ceea ce privește creșterea copiilor. Tammy și Jordan trebuie să se califice pentru a-și adopta propriii copii, iar acesta este un proces de durată.

