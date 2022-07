O fostă voleibalistă a fost bătută de un om al străzii: „M-a lovit cu ceva de metal”

Kim Glass a fost victima unui incident îngrozitor pe străzile din Los Angeles. Aceasta a fost lovită cu brutalitate de un om fără adăpost, după ce a ieșit dintr-un restaurant.

Kim Glass, o fostă voleibalistă cunoscută din SUA, a fost bătută în plină stradă de un om fără adăpost. Femeia în vârstă de 37 de ani s-a înregistrat la scurt timp după incident și a publicat imaginile pe rețelele de socializare.

Aceasta a primit mai multe lovituri în față, fapt care i-a cauzat atât un ochi vânăt și umflat, cât și capul spart. După declarațiile făcute de fosta campioană la volei, se pare că omul străzii avea asupra lui o țeavă de metal, cu care a atacat-o.

GRAPHIC: Olympic Medalist Kim Glass was BRUTALLY ATTACKED by a homeless man in Los Angeles, CA after having lunch with friends. She says the homeless man had some sort of metal pipe.

Random acts of violence are rampant with the increasing homeless community, and soft-on-crime DA pic.twitter.com/dn760HeDx6