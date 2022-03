O influenceriță din Ucraina de 18 ani dezvăluie cum arată o zi sub invazia rusească

Dzvinka Hlibovytska, o tânără de 18 ani din Ucraina, influencer pe TikTok, și-a documentat o zi din viață, în condițiile în care trupele rusești continuă să-i devasteze țara.

Într-o serie de video-uri postate pe TikTok, Dzvinka Hlibovytska a arătat cum e viața ei actuală în Lviv. Într-unul dintre clipuri, tânăra descrie o zi din viața ei, din momentul în care se trezește până se duce la culcare.

”Ziua mea, ca ucraineană, în Lviv, pe vreme de război. Chiar așa ar trebui să arate viața mea la 18 ani?”.

Între 8 am și 10 am, aceasta se trezește, mănâncă și se îmbracă. Apoi, între 10 am și prânz, își face bagajul de urgență pentru tabăra de voluntariat. Aceasta lucrează ca voluntar și își oferă ajutorul de la prânz până noaptea.

De câteva ori pe zi, aceasta se adăpostește de bombe.

Utilizatorii de TikTok au comentat video-urile și și-au exprimat sprijinul.

”Te iubim și suntem alături de tine. Asta va trece. Rămâi puternică, ești foarte curajoasă!”, a scris cineva.

”Sunteți cel mai curajos popor!!! Multă iubire tututor, din Polonia!”, a comentat altcineva.





Foto: TikTok