O mamă din Rusia a aflat de pe internet că fiul ei e prizonier în Ucraina

Pe 24 februarie 2022, Vladimir Putin a anunțat că Rusia începe atacul asupra Ucrainei, iar în aceeași zi, autoritățile din țara vecină afirmau că au arestat mai mulți militari ruși, care astfel au devenit prizonieri de război.

La acea vreme, pe pagina oficială a comandantului șef al Forțelor Armate ucrainene, Valeri Zaluzny, a fost publicată o fotografie cu doi bărbați în uniformă, internauții afirmând că militarii par doar niște copii.

Acum, la 8 zile de la începerea războiului, ediția în limba rusă a celor de la BBC anunță că unul dintre soldații ruși este Rafik Rakhmankulov, în vârstă de doar 19 ani! Iar familia lui nu a știut inițial că el a mers la război în Ucraina.

„Are 19 ani. Nu știa că vor fi duși în Ucraina. Despre unde vor ajunge au aflat doar la momentul sosirii. Am vorbit cu Rafik seara, pe 23 februarie. M-a sunat, l-am întrebat de ce nu a spus că sunt transferați, el a răspuns: «Ca să nu-ți faci griji». Întreb: «Unde ești?», iar el: «Pe câmp». Cred că probabil undeva lângă graniță. «Unde dormi?». Spune că în cort, nu e frig, se încălzesc două sobe. «E liniște acolo?». El a spus: «Da, totul este calm, nu vă faceți griji». Era pe la zece seara. Apoi, de pe 24 februarie de la prânz, când oamenii au început să-mi bombardeze nepoţii cu poze, am înnebunit, am tot încercat să-mi dau seama. Am contactat Comitetul Mamelor Soldaţilor. Mi-au luat datele, dar până acum nu există informații. Bat la toate uşile, nu știu cum să acționez și ce trebuie făcut în astfel de cazuri. Presa tace despre faptul că băieții noștri au fost capturați. Sau ei nu știu. Nu ne uităm la televizor și nu citim ziare, nu ne-a interesat politica, suntem departe de asta. Soldații sunt oameni forțați. Țara îi trimite, ei se duc. Nu s-au dus acolo din răutate, au fost trimiși acolo de către stat. Cu ce scop? În comentariile de sub fotografia prizonierilor scriu în ucraineană: «Unde sunt mamele, surorile lor?». Unde suntem? Am trimis copilul la armată să slujească patria-mamă. Și modul în care patria-mamă dispune de copiii noștri nu este vina noastră. Copilul meu nu a mers acolo de bunăvoie, comandantul-șef l-a trimis acolo. Pentru ce? Nu pot să răspund la asta. Unde să merg, la ce uși ar trebui să bat pentru a-mi recupera copilul? Nu am putut ajunge să iau contact cu preşedintele, nici la telefon nu răspunde. Am ajuns la comitetul mamelor soldaților, dar nu la biroul președintelui”, a spus Natalia Deineka, mama militarului rus, pentru BBC.

În vârstă de 40 de ani, femeia a dezvăluit că nu se uită la televizor și că nepoții ei au primit pe Vkontakte, cea mai mare rețea de socializare din Rusia, mai multe amenințări din partea ucrainenilor, dar și poze cu vărul lor.

„M-a sunat sora mea și mi-a spus că fiii ei, în după-amiaza zilei de 24 februarie, au primit aceste fotografii și amenințări pe Vkontakte: «La fel se va întâmpla cu voi toți cei care mergeți în Ucraina». Sunt diverse insulte. Am luat legătura cu un șef de la acea unitate din regiunea Moscovei unde servește fiul meu. Și mi-a spus că serviciile militare de informaţii vor verifica aceste lucruri şi vor confirma dacă el, Rafik Rakhmankulov, a fost într-adevăr capturat sau nu. Nu există nicio confirmare, nu ştiu nimic sigur. M-a liniștit, a spus că, și dacă așa este și e capturat, atunci ei, în calitate de prizonieri de război, sunt supuși protecției Convenției de la Geneva, conform dreptului umanitar internațional și nu li se va întâmpla nimic. Mi-a fost frică, am spus că nepoții mei sunt amenințați. Și chiar unii dintre ei au crezut că a fost cerută o răscumpărare. Dar apoi am verificat din nou, nu s-a pomenit de o răscumpărare în corespondență, era vorba doar de amenințări: «Sunteți invadatori, că nu puteți sta acasă. De ce ați venit aici? Cine a venit cu sabia, va primi din sabie»”, a mai afirmat mama prizonierului rus.

