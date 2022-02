O românca de 30 de ani, apreciată în toată lumea! Cu ce a cucerit Irina Cristescu trei continente: Europa, Asia și America

Născută în anul 1991 la Cluj Napoca, Irina Cristescu este o artistă vizuală care și-a început studiile dedicate artei la Parsons School of Design (New York), în anul 2010. După ce a studiat în SUA, artista s-a întors în România, unde a absolvit cursurile Universității Naționale de Arte și a început să analizeze natura umană și stările ei trecătoare prin culoare.

„Este modul prin care explorez părțile nedomesticite ale sinelui. Mă joc cu straturi de culoare ca să mă pot apropia de starea noastră naturală - de a fi și de a iubi”, spune Irina Cristescu, artistă care afirmă că este puternic influențată de operele unor scriitori precum George Bacovia, Pablo Neruda, Manuel Acuna și Jaime Sabines.

Datorită talentului cu care este înzestrată, românca a reușit să aibă colecții private în Elveția, Mexic, New York și chiar în Japonia. Și, în timp ce își explora emoțiile, ea a observat cum societatea ne separă de sinele nostru adevărat. Astfel, lucrările ei surprind jocul autenticității substraturilor personalității omului, creând picturi abstracte care acționează ca oglinzi ale sufletului.

„Ascundem părți din noi și simțim rușine, ne pedepsim pe noi înșine și lumea din jurul nostru. Modul în care folosim în cele din urmă puterea minții pentru a distruge mai degrabă decât de a crea și creșterea pe care o avem în afara a tot ceea ce am fost expuși este laitmotivul constant al lucrărilor mele”, mai afirmă românca.

Talentul Irinei Cristescu a fost remarcat și apreciat chiar și de către Prințesa Tomohito de Mikasa, din Japonia, care în prezent are 66 de ani și care în 2019 a văzut lucrările artistei din România.

După ce și-a prezentat lucrările în toate colțurile lumii, pe 18 februarie 2022, Irina Cristescu revine cu o nouă expoziție chiar în țara natală. Astfel, Sala Foaier a Senatului se va transforma în scena uneia dintre cele mai spectaculoase expoziții de artă contemporană românescă. Intitulată «Are You Ready for Love», expoziția Irinei Cristescu explorează metafora iubirii și este concepută ca o instalație monumentală al cărei element principal este o oglindă de peste 300 de metri pătrați pictată de artistă. Aceasta reprezintă, simbolic, oglinda sufletului, care este transformată în instalație prin oglinzi reale, pictate. Ideea picturii pe oglindă transmite putere și îi oferă privitorului un rol activ, care are astfel ocazia să fie parte din operă.