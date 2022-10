O tânără a filmat impactului unei rachete care a lovit Kievul pe 10 octombrie. Ucrainenii din capitală se adăpostesc la metrou

În dimineața zilei de luni, 10 octombrie, s-au auzit zgomote de explozii puternice în diferite regiuni ale Ucrainei. Patru explozii au fost anunțate la Kiev de mai multe surse din Ucraina, dar și de agențiile străine AFP și Reuters. Pe rețelele sociale apar tot mai multe înregistrări video din Kiev surprinse de martorii oculari.

Centrul Kievului a fost zguduit de explozii, în jurul orei 8:00 dimineața, chiar lângă Parcul Shevchenko. Pe imaginile video, surprinse de trecători, se văd mașini în flări și clădiri avariate. Ferestrele Universității Taras Shevchenko din Kiev au fost spulberate. În districtul Shevchenkiv al Kievului, opt persoane au murit şi 24 au fost rănite, informează ukrinform.ua.



Today there are massive rocket attacks on #Kharkiv #Kiev #Lviv #Kremenchuk #IvanoFrankivsk

A huge number of people were killed and even more wounded

⚡️Hundreds of thousands of citizens descended into the subway to wait out the bombing of Kiev#UkraineWar pic.twitter.com/9Ez1vYnOsu