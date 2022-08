O tânără a uimit internetul după ce a dezvăluit că i-a crescut doar un sân. Care a fost diagnosticul medicilor

O tânără pe nume Becca Butcher a uimit utilizatorii de pe TikTok după ce a dezvăluit într-un video că i-a crescut doar un sân. În clipul respectiv, tănăra le-a povestit internauților încercările prin care a trecut pentru a diagnostica afecțiunea neobișnuită de care suferă.

Citește și O femeie care a furat un telefon din Costinești a devenit virală pe internet! Cum a fost filmată

Se pare că pubertatea, perioada în care corpul unei fete trece printr-o serie de schimbări, printre care și dezvoltarea sânilor, nu a avut același rezultat în cazul tinerei, care s-a trezit că doar sânul stâng a crescut, în timp ce celălalt a rămas în același stadiu.

Îngrijorată de modul în care evoluează creșterea sânilor ei, dar și rușinată de diferența de mărime, Becca Butcher a recurs la ajutorul doctorilor pentru a obține un diagnostic și o rezolvare.

Potrivit acesteia, medicii nu i-au dat motive de îngrijorare, spunandu-i că este absolut normal ca o femeie să aibă un sân mai mare ca celelalt și că acest lucru se vă remedia peste câțiva ani, odată ce va depăși perioada de pubertate.

"M-am dus la doctor și mi-au spus: "Încă nu ai terminat de trecut prin pubertate. E în regulă. Nu e nimic. Va crește. Este normal ca femeile să aibă un sân mai mare decât celălalt. Revino dacă nu s-a schimbat în câțiva ani".

"Pe atunci aveam 13 sau 14 ani, dar m-am întors din nou la medici când aveam 16 sau 17 ani. Ei au spus, din nou, 'încă nu ai terminat de trecut prin pubertate. Încă nu te-ai dezvoltat complet. Întoarce-te din nou peste câțiva ani".

În ciuda spuselor medicilor, pieptul fetei rămânea inegal, motiv pentru care a fost nevoita să își îndese șosete în cupa sutienului pentru a ascunde asimetria. De asemenea, aceasta a continuat să-și investigheze problema pe cont propriu, până când, într-o zi, a dat peste sindromul Poland, o malformație congenitală caracterizată prin dezvoltarea anormală a mușchilor pectorali mari.

Spre surprinderea tinerei, confirmarea afecțiunii nu a venit de la medic, care i-a spus că nu îi poate pune un diagnostic deoarece nu cunoaște această bolă, ci de la o asistentă.

Întâmplarea a făcut ca o asistentă să o vadă pe tânără pe holul spitatului în care mersese pentru a primi un diagnostic. La vederea asimetriei din jurul pieptului, femeia a recunoscut imediat boala:

"În timp ce ieșeam din cabinetul doctorului cu mama mea, o altă asistentă a trecut pe lângă noi și mi-a văzut pieptul, după care a spus: "Doamne, Sindromul Poland".

"Am mai văzut asta înainte, vino și vorbește cu mine. Așa că eu și mama mea am intrat în această cameră și am vorbit cu ea, iar ea a spus: 'da, asta este'. Am văzut-o (boala) doar o dată în toată cariera mea. Poate că ar trebui să mergi la o altă asistentă".

"În cele din urmă am mers la vreo patru sau cinci medici de familie, trei asistente, doi specialiști în patologia sânului și un chirurg. A trebuit să merg la trei spitale diferite. Nu-mi amintesc dacă aveam 20 sau 21 de ani, dar, în cele din urmă, medicul meu m-a trimis la o ecografie".

După mai multe păreri și diagnosticuri diferite din partea diverșilor medici, Becca a renunțat să mai găsească un răspuns și chiar a mărturisit în finalul clipului de pe Tik Tok, că unul dintre medici i-a sugerat să-și numească singură afecțiunea, întrucât probabil este singura persoana care suferă de asta.

"Simt că niciodată nu voi ști cu adevărat totul despre această afecțiune. Dar am acceptat asta".

Sursă foto: Instagram, TikTok