O tânără mămică susține că a fost umilită de personalul unui restaurant din cauza ținutei “nepotrivite”

O tânără din Marea Britanie a răbufnit pe rețelele de socializare după ce, spune ea, a fost umilită în restaurantul în care a mers să ia masa cu fiica sa, în vârstă de doi ani.

Emma Prince a povestit pe Facebook ce a pătimit, iar presa din UK a relatat cazul ei. Tânăra susține că i s-a interzis accesul în restaurant pentru că purta un crop top în ziua în care termometrele indicau 32 de grade Celsius în UK.

Emma s-a simțit umilită după ce i s-a spus că nu poate servi masa în restaurant și nici pe terasă pentru că are o “ținută nepotrivită”.

Într-un final, tânăra, care a trebuit să se acopere, și fiica ei de 2 ani au fost conduse la o masă aflat direct în soare, de pe terasă. Aici o fost uimită să descopere că mai mulți clienți nu purtau “aproape nimic”.

“Copiii alergau în pamperși, în timp ce mamele lor defilau în pantaloni scurți din denim, iar unii tați erau fără cămașă pe ei”, a povestit Emma, potrivit The Sun.

"M-am dus la bar să întreb cum să comand mâncare dacă stau afară, iar ei s-au uitat la mine de sus în jos și mi-au spus "nu intri". Mi s-a spus că nu am voie să fiu în local, deoarece purtam sutien. Am explicat că era un top și că afară erau 30 de grade Celsius, dar mi s-a spus 'acesta este un restaurant și aceasta este politica noastră'. Am cerut să văd politica, dar managerul a continuat să se uite la mine de sus în jos și să spună 'nu este un top", a scris Emma.

“M-am simțit extrem de inconfortabil și jenată pentru că o mulțime de oameni se uitau”, a adăugat Emma.

Mai mult, tânăra care a comandat un burger pentru ea și macaroane cu brânză pentru fetiță spune că a așteptat mai bine de o oră comanda.

"Am fost puse să așteptăm peste o oră pe o căldură de 32C. Ea are doi ani… e absolut dezgustător ce au făcut. Cu siguranță a fost ceva deliberat. Era ca și cum m-ar fi batjocorit, aducând comenzile tuturor celorlalți, mai puțin ale noastre", a spus tânăra.



După ce a întrebat fiecare ospătar care trecea pe acolo când va fi gata mâncarea lor și nu a obținut niciun răspuns, Emma a renunțat și a decis să plece. I s-a oferit, totuși, o rambursare de 25 de lire sterline, dar se pare că nu și scuze.

Ajunsă acasă, tânăra a trimis un mesaj pe pagina de Instagram a restaurantului. "Pot să vă întreb care este politica dvs. privind codul vestimentar?", a scris Emma. Răspunsul a venit rapid: "Codul vestimentar este să porți orice te simți confortabil".

Emma a răspuns: "Deci, sunt permise bluzele decolteu în zilele călduroase ca ieri?".

"Da. Atâta timp cât stai bine, la răcoare și confortabil, este permis", au conchis cei de la restaurant.

Emma a jurat că nu va mai trece pragul restaurantului din cauza modului în care a fost tratată: "Nu voi mai merge niciodată la Wolverton House și încurajez pe oricine are copii să nu-l viziteze, sau pe oricine care crede în drepturile omului și în libertatea de a putea purta o piesă de îmbrăcăminte fără a fi judecat, privit de sus sau batjocorit, de altfel".

Fotografii: Facebook