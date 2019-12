O-Zone se reunește de Revelion. Dan Bălan, Arsenie Todiraș și Radu Sîrbu cântă împreună după 15 ani

Veste mare pentru fanii unei trupe mari de băieți care au cunoscut succesul la începutul anilor 2000. O-Zone se reunește de Revelion și va cânta în Capitală.

Dan Bălan, Arsenie Todiraș și Radu Sîrbu vor cânta împreună după aproape 15 ani de cariere solo. Cei trei au acceptat să-și unească forțele și să redevină O-Zone la petrecerea de sfârșit de an care va fi organizată în Capitală, pe 31 decembrie 2019.

În Piața Constituției, O-Zone va cânta pe aceeași scenă cu Haddaway și Milli Vanilli Experience.

O-Zone s-a destrămat în ianuarie 2005, an în care fiecare dintre componenții ei s-a concentrat pe o carieră solo. Arsenie Todiraș, care s-a stabilit în Chișinău, activează azi sub numele de scenă Arsenium. În întreaga sa carieră solo a lansat un singur album – The 33rd Element, mai multe single-uri.

Dan Bălan e stabilit la New York și este cel mai de succes component al formației O-Zone. A câștigat numeroase premii, printre care și MTV Video Music Awards, și face parte din juriul show-ului Vocea Ucrainei.

La începutul acestui an, Dan Bălan a acordat un interviu PROTV.RO, în care a vorbit despe viața sa privată și despre cariera solo.

Radu Sîrbu este singurul component al trupei care a rămas în România, unde are o carieră impresionantă ca și producător muzical. Într-o postare pe Facebook, Radu Sîrbu le spunea fanilor că abia așteaptă întâlnirea cu fanii formației O-Zone.

O-Zone, succes nebun cu Dragostea din tei

Cea mai cunoscută piesă lansată de băieții de la O-Zone este Dragostea din tei. Aflată în topul a 30 de state, piesa s-a vândut în peste 12 milioane de copii. A stat 13 săptămâni pe locul 1 în Eurocharts și a fost preluată de artiști din toată lumea care au interpretat-o în stilul lor.

