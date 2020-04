Fenomen spectaculos. Oamenii din India pot vedea Munții Himalaya pentru prima dată după zeci de ani

Pentru că poluarea a scăzut drastic, în plină pandemie de coronavirus, când oamenii au redus activitatea, un nou fenomen spectaculos a fost vizibil zilele trecute.

Indienii din orașul Jalandhar și din împrejurimi au postat fotografii online făcute de la fereastra lor, unii mărturisind că nu au mai văzut piscurile Himalayei de zeci de ani.

"Pentru prima dată în aproape 30 de ani am putut vedea clar Munții Himalaya, datorită diminuării poluării din India. Pur și simplu uimitor", a scris Manjit Kang.

This was the view from our rooftop at home in Punjab India. For the first time in almost 30 years could clearly see the Himalayas due to India’s lockdown clearing air pollution. Just amazing! ???????? pic.twitter.com/WmWZYQ68lC