Olena Zelenska, interviu sfâșietor: “Cu cât spun mai puțin, cu atât sunt mai în siguranță”

Soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski apare pe coperta Saturday și povestește într-un interviu rar pentru The Guardian cum i s-a schimbat viața după 4 luni de război.

Prima Doamnă a Ucrainei și-a amintit de ziua în care rușii au invadat Ucraina. Soțul ei a refuzat să părăsească țara la sugestiile mai multor lideri occidentali și a trimis-o pe Olena și cei doi copii într-un loc relativ sigur.

"Cu cât spun mai puțin, cu atât sunt mai în siguranță", s-a confesat Olena jurnaliștilor de la The Guardian.

Soția lui Zelensky a spus că a rămas în interiorul Ucrainei în tot acest timp și doar a schimbat de mai multe ori locația.

"Sincer? Nu-mi venea să cred că se va întâmpla. Nici măcar paşaport nu aveam pregătit. (…) Am avut senzaţia că mă aflu într-o realitate paralelă, ca şi cum visam. (…) Am urmat doar ordinele securităţii, am mers unde ni s-a spus”, a explicat Olena.

Olena Zelenska spune că se teme pentru familia ei: “Când le vezi crimele, sunt cu adevărat capabili de orice”.



Copiii Oleksandra și Kirilo au fost în permanență alături de ea. "Copiii au fost ideali. De obicei, trebuie să le spui lucruri de un milion de ori, dar în prima zi au făcut totul foarte repede și au fost ascultători. Eram într-un fel de stare schimbată, desigur. Apoi, după aceea, am avut această perioadă lungă de așteptare. Ne uitam la știri, așteptam apeluri. Ne-am uitat la televizor tot timpul”, și-a amintit Olena.

Prima Doamnă a Ucrainei a mai atins un subiect sensibil și e de părere că mulți dintre ucraineni vor avea nevoie de ajutor specializat pentru a trece peste traumele cauzate de război.

“Ucrainenii nu sunt obișnuiți să caute ajutor de la psihologi. Tindem să ignorăm depresia sau anxietatea. Dar acum toți trebuie să reconsiderăm aceste stereotipuri. Și va fi nevoie de o mare campanie de informare pentru a demonstra oamenilor că nu este vina lor că au nevoie de ajutor psihologic acum. Este nevoie și există unde să te întorci. Pentru că victoria este, în primul rând, restabilirea unei vieți normale, pline”, a mai spus Olena.

