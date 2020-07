(P) Încearcă tot de la Kajot! Acum ai cele mai bogate 10 sloturi din România, cu Estivalul XXL de la Casa Pariurilor

În weekend joci pentru jackpoturi de top, exact așa cum ai visat, cu Estivalul XXL de la Casa Pariurilor!

Pe casino.casapariurilor.ro găsești sloturi noi de la Kajot, cu simboluri jucăușe, gata să se "alinieze" pentru a te trimite într-o vacanță de neuitat! Vara este mai palpitantă atunci când o petreci în Cazinoul tuturor românilor. Și te răcorești, de dimineață până noaptea..

Cel mai nou provider de jocuri din Cazinoul Casa Pariurilor te întâmpină cu sloturi de milioane, într-o grafică originală și dinamică. Fă turul jocurilor Kajot, pentru a combina toate liniile câștigătoare și fructele norocoase! Ai distracție non-stop cu 10 noi sloturi pe care le descoperi acum. Multi Vegas 81, Simply The Best 81, Joker 27, Joker Strong, Vikings, Ring Of Fire XL, Turbo 27, Poly Diamonds, Puppet Show și Ice Bar 27. Gata, ți-am adus sala de jocuri la un click distanță!