(P) Începe Fall In Love la Mogoșoaia. Jessie Ware, Suede, Paolo Nutini, Subcarpați și Vama, printre invitații festivalului

Doar câteva zile ne mai despart de primul mare festival de muzică al toamnei – Fall In Love se întoarce între 2 și 4 septembrie, pe domeniul Palatului Mogoșoaia, pentru cea de-a doua ediție. Publicul este invitat să petreacă începutul lunii septembrie în natură, în compania unor artiști inovatori și îndrăgiți pe plan național și internațional.

Concertele vor avea loc pe trei scene - Jessie Ware, Paolo Nutini, Mura Masa, Subcarpați, Suede, Years and Years, Lemaitre, Arrested Development pe scena Love (main stage), Moonlight Breakfast, Roa, Vama, Vița de vie, Coma, Tourette Roulette, pe scena Radio Guerrilla, dedicată artiștilor români, Prâslesh, Priku, Rhadoo, Sit, Sublee, Vizan, Miss I și multi alții, pe scena them (muzică electronică).

JESSIE WARE (UK) este una dintre cele mai iubite artiste din Marea Britanie; albumul ei de debut, Devotion (2012) s-a clasat pe locul 5 în topul UK Albums, urmat de Tough Love (2014), aflat pe locul 9. Trei ani mai târziu, a revenit cu un al treilea album, Glasshouse (2017). Cel mai mare succes l-a înregistrat cu albumul de studio What’s Your Pleasure (2020), care a ajuns pe locul 3 în topul celor mai bune albume din UK. Mesajul lui Jessie Ware pentru publicul Fall In Love: https://fb.watch/eXctZ7IHGb/

PAOLO NUTINI (UK) lansează zilele acestea cel de-al patrulea material de studio, intitulat Last Night in the Bittersweet. Piesele sale în ritmuri de funk, reggae și soul vor putea fi ascultate live pentru prima oară în România, pe scena festivalului Fall in Love, iar ascultătorii cu siguranță se vor îndrăgosti de hiturile These Streets sau Jenny Don’t Be Hasty, în natura ce învăluie Palatul Mogoșoaia.

SUEDE (UK) sunt pionieri ai curentului muzical britpop, alături de Pulp și Blur și una dintre cele mai apreciate trupe de rock alternativ din Marea Britanie, avându-l drept vocalist pe inconfundabilul Brett Anderson. Câștigători a numeroase premii, de la Mercury Music Prize la Godlike Genius Award (NME). În septembrie, Suede lansează mult-așteptatul album Autofiction.

MURA MASA (GG), tânărul muzician și producător din Guernsey, concertează pentru prima oară pe scena unui festival din București. La doar 26 de ani, are deja în palmares două nominalizări la Grammy, iar cântecul său cel mai cunoscut, Lovesick, l-a propulsat în vârful clasamentelor din SUA și UK.

YEARS & YEARS (UK) aduce împreună R&B, electro-pop, influențe tribale și elemente house. Primul disc de studio, Communion, a fost cel mai bine vândut album de debut al anului 2015, clasându-se în vârful topului UK Albums. În același an, trupa a câștigat premiul BBC Sound of 2015. Muzica lor vorbește despre identitate și umanitate. În luna ianuarie a acestui an, Years & Years a lansat al treilea album de studio, Night Call, primul de după separarea lui Olly Alexander de foștii membri ai trupei, Mikey Goldsworthy and Emre Türkmen.

ARRESTED DEVELOPMENT (SUA) aduc pe scena festivalului Fall in Love o reprezentare unică a eclecticelor și efervescentelor ritmuri africane, care contrastează cu așteptările publicului de la sunetele clasice ale culturii hip-hop. Albumul lor, 3 Years, 5 Months and 2 Days in the Life of… le-a îmbogățit palmaresul cu două premii Grammy, și două premii MTV. Arrested Development și-au propus să joace un rol activ în a schimba lumea în bine, și îl joacă de pe marile scene ale lumii, dobândind deja statutul de artiști legendari. Mesajul trupei pentru publicul Fall In Love: https://fb.watch/fcpWYks9Sz/

Cum se face accesul în festival

Accesul în festival se va face din str. Valea Parcului Nr. 40, începând cu ora: 14:00. Porțile festivalului se vor închide în fiecare dimineață la ora 08:00. Este recomandat să ajungeți cât mai devreme, pentru a evita aglomerația.

Cum ajungi la festival

1. Shuttle Bus

În perioada festivalului Fall in Love, între 2 și 4 septembrie 2022, participanții la eveniment vor avea la dispoziție transport dedicat tur-retur, de la stațiile de metrou Intermodal Străulești - Mogoșoaia;

2. Autobuzul 436 din stația Intermodal Străulești până la Parcul Mogoșoaia;

3. Servicii de taxi și ridesharing;

Organizatorii vă sfătuiesc să lăsați mașinile personale în oraș, pentru a evita aglomerația și a vă bucura din plin de natură. În perimetrul festivalului, nu există parcare dedicată.

Puncte de prim ajutor

Vor exista puncte de prim ajutor în diferite puncte ale festivalului.

Abonamente Fall in Love

Abonamentele pot fi achiziționate la prețul de 315 lei + taxe, de pe www.bilete.ro și din rețeaua națională Bilete.ro. Biletele pe zile sunt acum disponibile în rețeaua bilete.ro, la următoarele prețuri: Vineri – 120 lei, sâmbătă – 150 lei, duminică – 200 lei. Copiii sub vârsta de 12 ani au intrare gratuită. Biletele se gasesc aici .

INFO BILETE: +4021 311 93 23 si/sau [email protected]

Facebook page: https://www.facebook.com/fallinlove.ro/

Instagram: https://www.instagram.com/fallinlovero/

Spot video Fall in Love: https://fb.watch/eF-7pase2z/

Despre domeniul Mogoșoaia

Concertele și activitățile alternative din cele trei zile ale Fall in Love Festival vor avea loc pe domeniul de peste 12 hectare al uneia dintre cele mai importante clădiri istorice din România - Palatul Mogoșoaia. Situat la aproximativ 15 kilometri de București, într-un parc secular aflat pe malul stâng al râului Colentina, domeniul a rămas martor la poveștile scrise de-a lungul a trei sute de ani de istorie.

Palatul Mogoșoaia este o adevărată capodoperă, fiind înregistrat pe lista națională a monumentelor istorice. A fost construit între 1698 și 1702 de către Constantin Brâncoveanu, în așa-numitul stil renascentist sau stil brâncovenesc, un amestec de elemente venețiene și otomane. Palatul poartă numele văduvei boierului român Mogoș, care deținea pământul pe care a fost construită clădirea.

Despre organizator

Dragostea pentru muzică și diversitate au fost bazele pentru ALive, un brand care se poate mândri azi cu experiență în organizarea show-urilor de amploare a peste 200 de evenimente (concerte/ festivaluri/ evenimente corporate) și reprezentații cu nume precum: Morcheeba, Kings Of Leon, Kaiser Chiefs, Disclosure, Placebo, LP, Moby, Gorillaz Sound System, The Chemical Brothers, Parov Stelar, Underworld, Jamie Woon, Jessie Ware, Moderat, Peter Bjorn and John, Sono, Buena Vista Social Club, printre alții.