(P) Mișcarea caritabilă OxyGazon - Sănătoși, ajutăm România!

Alătură-te campaniei OxyGazon - "Sănătoși, ajutăm România!" și contribuie la construcția Complexului de recuperare pentru copii și tineri cu dizabilități neuromotorii „Sf. Nectarie”.

Cine sunt eu?

Sunt Ciprian Bodo, proprietarul OxyGazon, companie ce are ca misiune înverzirea României prin crearea de cât mai multe spații verzi în care putem respira un aer mai curat și ne putem bucura de viață.

Cum e anul COVID pentru mine?

Toate încercările acestui an COVID m-au încurajat să continui misiunea OxyGazon pentru sănătate prin înverzire. Masca prin care uneori nu respir prea bine, m-a făcut să reflectez. Prin OxyGazon pot să ajut în continuare oamenii să respire un aer mai oxigenat, dar pot să schimb ceva și în viața celorlați oameni din țară. Mi-am dat seama că pot ajuta și pot să dau mai mult sens misiunii firmei mele.

Într-o zi de reflectare, întâmplator, am descoperit proiectul celor de la Fundația Mihai Neșu. În urma cu 5 ani au deschis un centru caritabil pentru copiii cu dizabilități neuromotorii. Acum au peste 100 copii care vin lunar din toată țara la ei la terapii. De 1 an au pornit un proiect îndrăzneț, construcția unui complex de recuperare prin care sute de copii cu dizabilități neuromotorii vor beneficia de terapii în regim caritabil. Complexul de recuperare neuromotorie „Sfântul Nectarie” are un concept unic, va fi un loc ce îmbină toate tipurile de terapie (TheraSuit, logopedie, hipoterapie, psihopedagogie, kinetoterapie, recuperare subacvală) și se ridică la valoarea de 3.5 milioane de Euro, din care ei au strâns deja 900 mii.

Ce am facut?

Am cautat numărul lui Mihai Neșu, l-am sunat, iar apoi l-am vizitat ca să aflu mai multe detalii despre proiect. Încă de la prima discuție, când mi-a povestit despre grădinile senzoriale, mini-ferma de animale, sera, zona de echitație, piscina, sălile de așteptare și unitățile de cazare, mi-am dat seama că pot ajuta și am devenit un susținător activ al proiectului având privilegiul de a contribui, alături de Mihai Neșu Foundation, la o copilărie mai liberă și mai curajoasă pentru copiii cu dizabilități neuromotorii.

Astfel, cu mare bucurie, am hotărât ca OxyGazon să sprijine construcția complexului amenajând gratuit grădinile senzoriale cu rulouri de gazon natural, produse în fermele noastre. De asemenea, ne-am implicat activ înca din faza de proiectare pentru găsirea soluțiilor optime pentru întreaga amenajare peisagistică și am implicat în proiect furnizori de echipamente și materiale atât de necesare materializării acestui vis.

Cum mă simt?

Sunt foarte entuziasmat că pot să ajut... simt că, deși a fost un an foarte greu, cu multe provocari, la final pot fi fericit că am contribuit prin serviciile OxyGazon la un proiect de sănătate și vom oferi copiilor un colț de natură plin de oxigen.

Cred cu tărie în comunitatea oamenilor de afaceri din România și în puterea de a ne uni forțele pentru a face bine în jurul nostru.

Dacă și tu ai o firma și poți dona acei 20% din impozitul pe profit, fă-o pentru sutele de copii cu dizabilități neuromotorii din România și pentru părinții lor care se roagă sa îi vadă făcând primii pași.

Compania ta poate fi parte integrantă din acest proiect și prin oferirea de servicii sau materiale de construcții conform necesarului la care au lucrat arhitecții fundației.

Alătură-te mișcării caritabile OxyGazon – Sănătoși, ajutăm România! pentru Mihai Neșu Foundation și intră în legătură directă cu reprezentanții acesteia la numărul de telefon +40 721 366 252 sau prin e-mail la info@mnf.ro.