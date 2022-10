Palatul CEC a fost îmbrăcat pentru o seară în roz, ca simbol al luptei împotriva cancerului de sân

La 1 octombrie - Ziua Nationala de lupta impotriva Cancerului de San, Fundatia Renasterea, a imbracat in Roz, pentru a 22-a oara, o cladire emblematica pentru Romania: Palatul CEC. Evenimentul organizat de Fundatia Renasterea dedicat promovarii preventiei si depistarii precoce a cancerului, pledeaza pentru acces gratuit la diagnostic si tratament pentru femeile din România.

Printre cei peste 180 de participanti la a 22-a Iluminare in Roz s-au numarat: Dr Diana Loreta Paun – Consilier Prezidential, Dr Adriana Pistol – Secretar de Stat in Ministerul Sanatatii, Prof Dr Patriciu Achimas Cadariu – deputat, președintele Grupului pentru combaterea cancerului din Parlamentul României, Senator Nicoleta Pauliuc – invingatoare in lupta cu cancerul si initiatoare a mai multor legi in beneficiul pacientilor oncologici, Dr Alis Grasu – manager SABIF, Dana Deac, Iuliana Tudor, Mihaela Birzila, Sabina Iosub, Sonia Argint Ionescu, Adelina Pestritu, Dana Sota, Roxana Voloseniuc, medici, parteneri ai evenimentului, invingatoare in lupta cu cancerul, gazduiti de membrele Boardului Renasterea: Mihaela Geoana, Cristiana Copos, Camelia Sucu, Veronica Savanciuc, Adriana Cazacu, Andreea Mihai.

Momentul Iluminarii in Roz le-a avut ca ca protagoniste pe Mihaela Geoană, cea care in urma cu 21 de ani a infiintat Fundatia Renasterea si a fost deschizatoare de drum in Campaniile de Preventie si Depistare Precoce a Cancerului de San, si Alexia Eram, foarte apreciata de tanara generatie in mediul online, fiica Andreei Esca, Ambasadoarea Fundatiei Renasterea.

”Astăzi, Ziua Națională de Luptă împotriva Cancerului de Sân le reamintim tuturor femeilor că un control medical anual le poate salva viața. În acest an ne adresăm tuturor generațiilor și mai ales tinerilor. Le spunem că niciodată nu este prea devreme pentru prevenție și pentru a avea un stil de viață sănătos. În fiecare etapă a vieții trebuie să facem controalele medicale recomandate. Acestea ne pot salva viața. Ambasadoarea noastră, Andreea Esca, nu a putut fi astăzi alături de noi, dar alături de mine se află una dintre cele mai cunoscute reprezentante ale tinerii generații, care prin exemplul mamei și al bunicii sale a învățat despre importanța prevenției și a controalelor medicale, Alexia Eram.”, a fost mesajul transmis de Mihaela Geoana- presedinte fondator al Fundatiei Renasterea

„Sunt extrem de fericită să continui misiunea bunicii mele, asistentă medicală la Institutul Oncologic din București, a mamei, care de 21 de ani susține și militează pentru sănătatea femeii, pentru acces la prevenție, diagnostic și tratamente. Le rog pe toate tinerele din România să meargă la controale medicale și să le convingă și pe mamele, mătușile, bunicile lor, prietenele lor să pătreze sănătatea!”, a declarat Alexia Eram.

La evenimentul prezentat de Iuliana Tudor s-au anuntat rezultatele celor 21 de ani de activitate ai Fundației Renașterea, dintre care enumeram: peste 117.000 de investigatii medicale efectuate la Centrele Medicale Renasterea, 24.870 de teste medicale gratuite (Babes Papanicolau si mamografii) facute in cadrul Unitatii Mobile Renasterea, pentru femei defavorizate din mediul rural si orase mici, 950 de peruci oferite pacientelor oncologice si mai ales sansa de a-si salva viata, pentru cele peste 5300 de paciente diagnosticate la centrele Fundatiei.

Fundatia Renasterea, prin centrele sale – Unitatea Mobila de Diagnostic si Centrul Medical de Excelenta Renasterea, ofera teste medicale gratuite pacientelor oncologice si femeilor din mediul rural. Aceasta campanie este sustinuta de participantii la cursa caritabila Race for the Cure Romania 2022, ce a avut loc in luna iunie.

Datorita celor 2730 de români care au luat parte la editia 2022 la cursa de la Bucuresti, din 5 iunie, tot atatea femei vulnerabile vor efectua analize medicale gratuite la centrele Fundatiei Renasterea.

Toti cei care doresc sa contribuie la campania de oferire de teste gratuite pentru femeile vulnerabile, o pot face, printr-o donatie pe fundatiarenasterea.ro

In perioada 1–9 octombrie, cu sustinerea Intimissimi, Unitatea Mobila Renasterea se va afla in parcarea Mall Baneasa, unde va oferi 270 de investigatii medicale gratuite: ginecologice si de san.

Incepand cu 15 octombrie, pana pe 16 decembrie, Unitatea Mobila Renasterea va merge in judetul Valcea unde va efectua teste Papanicolau gratuite, in urmatoarele localitati: Brezoi si Olanu –in parteneriat cu Fundatia Globalworth si Lungesti – cu sustinerea CEZ Romania.

Programarile la investigatiile medicale oferite de Unitatea Mobila Renasterea se pot face la nr 0756.713.652

Despre Cancerele Feminine în România

Potrivit ultimelor studii, in Romania sunt diagnosticate cu cancer mamar 9.629 de femei la nivel național, numărul deceselor se ridică la 3.209 si peste jumătate din pacientele cu cancer din Romania (58,4%) sunt diagnosticate abia în stadiile III și IV, comparativ cu statele europene, unde 70-80% din cazurile noi de cancer sunt depistate în stadiile incipiente ale bolii (0, I și II).

Anual, peste 1.800 de femei mor în România ca urmare a cancerului de col uterin și aproape 3.400 sunt diagnosticate cu această boală. Incidența este de 2,5 ori mai mare decât media UE-27, iar rata mortalităţii este de peste 4 ori mai mare. Incidența poate fi însă redusă cu până la 80% ca urmare a programelor de screening la nivel populațional, însă în România atât depistarea timpurie, cât şi pre-venţia rȃmȃn la un nivel foarte redus, în special în rândul grupurilor vulnerabile.

Informatii despre Fundatia Renasterea

Fundatia Renasterea este o organizatie neguvernamentala, infiintata in anul 2001, care a primit statut de Organizatie de Utilitate Publica in anul 2007. Misiunea Fundatiei Renasterea este aceea de a promova importanta preventiei si depistarii precoce a cancerului de san si de col uterin, de a oferi investigatii medicale gratuite si consiliere pacientilor oncologici.

Alăturându-se Iniţiativei Mondiale de Iluminare în Roz ca simbol al luptei împotriva cancerului de sân, anual, la 1 octombrie, Fundaţia Renaşterea organizează evenimentul - Iluminare in roz a unor clădiri reprezentative din Bucuresti şi din alte oraşe din ţară. In 2014, in urma demersurilor facute de Fundatia Renasterea, Senatul Roman a declarat 1 Octombrie - Zi Nationala de lupta Impotriva Cancerului de San.

Cateva dintre cladirile reprezentative ale lumii care s-au imbracat in culoarea sperantei sunt: Empire State Building New York – SUA, Turnul Perla Orientului din Shanghai – China, Muzeul Britanic din Londra – Anglia, Opera din Paris – Franta. În Bucureşti, au fost iluminate în roz: Ateneul Român (2001), Muzeul George Enescu (2002), Teatrul Naţional (2003), clădirea C.E.C. (2004) şi Biblioteca Centrală Universitară (2005), Muzeul Naţional de Artă (2006), Cercul Militar Naţional (2007), Arcul de Triumf (2008), Institutul Oncologic din Bucuresti (2009), Palatul Parlamentului (2010), Palatul de Justitie (2011), Banca Nationala a Romaniei (2012), Academia de Studii Economice (2013), Muzeul National al Taranului Roman (2014), Facultatea de Medicina si Farmacie Carol Davila (2015), Muzeul National de Arta al Romaniei (2016), Globalworth Tower si City Tower (2017), Ateneul Roman(2018), Palatul Ministerului Agriculturii (2019), Spitalul Clinic Coltea(2020), Palatul Marmorosch(2021) .

Realizări ale celor 21 ani de activitate ale Fundatiei Renașterea:

• Centrul Medical de Excelenţă – RENASTEREA, inaugurat în aprilie 2011, specializat in diagnosticarea precoce a cancerului de san si genital. Centrul are 8 cabinete medicale, laborator modern, mamograf digital si cu tomosinteza – ce are cu 30% mai putina iradiere decat alte echipamente digitale, colposcop, ecograf 4D. Finantarea, in valoare de 2,000,000 Euro, a fost asigurata prin Mecanismul Financiar SEE (Islanda, Liechtenstein si Norvegia). Acest centru ofera: servicii medicale la standarde de exceptie, aparatura medicala ultraperformanta, laborator specializat, la cele mai mici preturi de pe piata medicala din Romania, fiind gestionat de o fundatie care nu urmareste obtinerea de profit.

• In perioada 2003-2022, la Centrele Medicale Renasterea din Bucuresti s-au efectuat 31.794 de ecografii, 44.900 de mamografii si 52.071‬ de consultatii, 5.311 femei primind diagnosticul de cancer.

• Unitatea Mobilă de Diagnostic pentru Sân şi Col Uterin - primul program gratuit de investigaţii de sân şi de col uterin din România, este dotata cu cabinet de ginecologie si mamograf digital. De la inaugurare (martie 2008), Unitatea Mobilă s-a deplasat în 61 de comunităţi rurale si orase mici,unde peste 24.870 de femei au beneficiat de investigaţii gratuite, fiind efectuate 22.680 de teste Babes-Papanicolau si 11.317 mamografii.

Premii: „Pearl of Wisdom” (Perla Intelepciunii) acordat de Parlamentul European 2010

Premiul Special al Galei Societatii Civile 2008

• BRAVE CUT – OFERA PUTERE – proiect de donare par si oferire peruci din par natural pacientelor si copiilor aflati in tratament oncologic lansat la 1 octombrie 2015. Rezultatele obtinute:

peste 21.000 codite donate (care ar putea fi transformate in 2200 peruci); donatori din peste 60 orase din Romania, dar si din tari precum Austria, Italia, Danemarca, Germania si Marea Britanie si altele; 950 de peruci donate pacientelor oncologice.