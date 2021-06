Pescarii norocoși. S-au umplut de bani după ce au descoperit o comoară în burta unui cașalot eșuat

Viețile a 35 de pescari din Yemen și ale familiilor lor s-au schimbat radical după ce au făcut o descoperire uluitoare în burta unui cașalot decedat. Oamenii și-au cumpărat case, mașini și bărci de pescuit din comoara care plutea pe mare.

Pescarii din Yemen, care au ajuns subiect de reportaj la BBC, au observat un cașalot decedat plutind în Golful Aden. S-au apropiat de el și atunci i-a izbit un miros pătrunzător. Nu era mirosul descompunerii, ci cel al banilor, așa că bărbații care au făcut descoperirea l-au adus la mal cu ajutorul martorilor.

Acolo au început să taie carcasa mamiferului și au dat peste o comoară care le-a schimbat viețile definitiv. Cetaceul avea în burtă o cantitate impresionantă de ambergris, o substanță rară secretată și eliminată de cașaloți.

Produsul este extrem de căutat și folosit în industria parfumurilor, pentru că ajută la păstrarea mirosurilor.

„Imediat ce ne-am apropiat de el, s-a simțit un miros puternic și am avut sentimentul că trebuie să fie ceva. Am hotărât să luăm balena, să o aducem la mal și să o deschidem, ca să vedem ce are în burtă. Da, era ambergris. Mirosul nu era prea plăcut, dar erau mulți bani”, spune un pescar în documentarul BBC.



Comoara găsită în burta cașalotului a fost vândută cu peste 1,5 milioane de dolari. Banii au fost împărțiți în mod egal de cei 35 de pescari, care au scăpat, cel puțin pentru o perioadă, de sărăcie. Țara lor se cofruntă cu o foamete cruntă care durează de mai mulți ani.

„Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Nu ne așteptam ca întâmplarea asta să ne aducă un asemenea câștig”, a spus un alt pescar.

Specaliștii spun că substanța găsită de ei este foarte rară. Azi se știe că doar 1%-5% dintre cașaloți produc ambergris în intestine, iar șansa ca cineva să găsească un exemplar decedat cu o astfel de comoară în el este și mai mică.

