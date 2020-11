Peste 2,6 milioane de români au urmărit VAMAFEST, primul festival digital al unei trupe din România

Timp de două zile, peste 2,6 milioane de fani au urmărit VAMAFEST, primul festival digital al unei trupe din România. Maratonul de muzică, educație și storytelling, susținut live de trupa VAMA a fost un real succes atât în lumea digitală, dar și în transmisia de la PRO TV.

VAMAFEST a început vineri, 27 noiembrie, la ora 11:00, pe pagina de Facebook VAMA și Tudor Chirilă. Show-ul a fost preluat și pe paginile de facebook UNTOLD, Neversea și KISS FM. Vineri, după miezul nopții, festivalul a fost difuzat în direct și pe PRO TV, cu o sesiune live de karaoke cu fanii trupei VAMA și cu un concert Best Of, la care au participat ca invitați speciali, Guess Who, Jean Gavril și Omu Gnom. Peste 746.000 de români au urmărit cel puțin un minut spectacolul la PRO TV, care s-a încheiat la 2:30 dimineața.

Prima zi de VAMAFEST a fost urmărită în online de peste 1,1 milioane de români, iar a doua zi de peste 780.000 de fani. Pe toată durata evenimentului, fanii au lăsat mii de comentarii pe Facebook și au distribuit live streaming-urile pe paginile lor.

Două dintre momentele speciale de sâmbătă, a doua zi de festival, au fost recitalul cu fragmente din opera rock „Am să mă întorc bărbat”, unde invitat special a fost cântăreața Irina Rimes, și sesiunea Top Balade Vama & Vama Veche, cu câteva dintre cele mai iubite piese. Show-ul s-a încheiat la 23:30, cu o interpretare excepțională a cântecului „Vara asta”.

Festivalul, realizat de una dintre cele mai îndrăgite trupe pop-rock din România, a însemnat 7 ore de muzică cu peste 50 de cântece marca Vama Veche și Vama, ateliere și dezbateri despre muzică, nenumărate povești și multă distracție.

Timp de două zile, fanii s-au bucurat de o adevărată călătorie muzicală prin timp și amintiri, alături de trupa lor preferată, având ocazia să asculte live cântece pe care nu le-au auzit vreodată la concertele VAMA. Întregul festival digital a fost realizat în studioul trupei VAMA, locație care a fost transformată timp de 2 zile în scenă, studio de televiziune, sala de repetiții și studio de producție muzicală.

