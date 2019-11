Peste 70 de compozitori din peste 10 țări s-au reunit la Castelul Bran înainte de Halloween, în cadrul unui proiect premieră

70 de autori, artiști și influenceri din toată lumea au compus muzică timp de cinci nopți, în cadrul Dracula’s Bran Castle Songwriting Camp by DeMoga Music, în parteneriat cu Ultra Music.

Este vorba despre cea mai mare tabără internațională de muzică, powered by Kiss FM, Tik Tok și Cinema City, care a avut loc între 21 și 26 octombrie, la Bran.

Autori și artiști din America, Australia, Suedia, Germania, Marea Britanie, Grecia sau Italia, au compus muzică în cele 9 studiouri de muzică amplasate în camerele pline de istorie ale Castelului Bran. Dincolo de experiența muzicală, cei 70 de oaspeți au fost invitați să descopere tradiția și obiceiurile românești, împachetate în jurul legendei contelui Dracula.

Dansuri tradiționale românești, degustare de vinuri românești, întâlnirea cu însuși contele Dracula, interpretat de actorul Alexandru Nagy și aprinderea Focului lui Simedru cu torțe au fost doar câteva dintre activitățile la care au luat parte autorii premiați.

Printre cei peste peste 40 de autori străini prezenți în camp s-au numărat Ilkay Secan, Bruno Lopez, Embody, Kelli Leigh, Moa Lisa, Jenson Vaughn, Jen Jis, Hi Levelz, Cale Lehmann, Paul Lino, Cymo, Damon Sharpe, Sarahba și mulți alții. Compozitorii români nu au lipsit, fiind reprezentați de nume mari, precum Laurențiu Duță, Damian Draghici, Mihai Pocorschi, Monoir, Lora, Eneli, Misha Miller, Randi, Florian Rus sau Nicole Cherry.

Studioul Fanta a fost elementul cheie al taberei. Atent decorat în nuanțe de Portogroaza, a fost responsabil de Imnul Halloweenului, care a fost creat chiar în casa contelui Dracula.

Degustarea specială de vinuri a fost organizată de Legendary Dracula, care le-a oferit invitaților o experiență unică, personalizată, chiar în Sala Muzica, din Castelul Bran.

Super Print a avut grijă ca nouă spidere creative să marcheze evenimentul și să contribuie la antifonarea încăperilor, iar birourile de studio Unicat Concept au servit creației muzicale.

Este pentru prima oară când Tik Tok, una dintre cele mai mari platforme de conținut video din lume, devine partener al unui eveniment în România. Platforma a fost reprezentată în tabără de peste zece artiști, autori și influenceri din Suedia și Germania, printre care: Christoffer Collins, Faux Delorean, Kevin Hogdahl, Cymo, Paul Lino Krenz, Moa Hammar. Totodată, în tabără s-au creat peste 100 de materiale de conținut marca Tik Tok.

Conceptul taberei este creat de către Marius Moga, iar de organizare s-a ocupat DeMoga Music, în parteneriat cu Ultra Music.

Ultra Music este un label internațional de muzică alcătuit din Ultra Records, Ultra Music Publishing și Empire Artist Management, reprezentând artiști precum Calvin Harris, Kygo, Don Diablo, Alan Walker, Steve Aoki, Fedde Le Grand, Embody și mulți alții.

Marius Moga este primul compozitor român nominalizat la premiile Grammy, în 2012, cu piesa The Man Who Never Lied, a trupei Maroon 5. Portofoliul său cuprinde muzica creată pentru artiști de renume internațional, precum: R3hab, Icona Pop, Train, Strange Talk, Morandi, Sonna Rele, Loca Flores, Monoir, Otilia, Brianna.

Label-ul DeMoga Music este prezent pe piața muzicală din România din anul 2003 și s-a remarcat drept un hub creator de artiști și proiecte muzicale de success, printre care: Marius Moga, Morandi, What’s Up, ADDA, Liviu Teodorescu, Robert Toma, Mark Azekko, ZADI, Irina Flow, Norya, Sebastian Dobrincu, Tya, Ciprenko și mulți alții. DeMoga Music Publishing cuprinde un roster de peste 20 de compozitori și producători.

Catalogul DeMoga Music Publishing conține peste 500 de titluri muzicale, dintre care un număr mare de piese number one și hit-uri în top zece, dar și numeroase sincronizări în zona de advertising și film.