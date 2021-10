Placebo vine în România, în 2022. Show-ul trupei va avea loc la Romexpo, în 14 iulie

Renumita trupă britanică Placebo revine la București în 14 iulie 2022, la Romexpo, în aer liber. După show-ul sold out de la Arenele Romane de acum câțiva ani este momentul să ascultăm o trupă emblematică a generației noastre pe o scenă mai mare, la Romexpo. Biletele se pun în vânzare miercuri, în 20 octombrie, la ora 10:30, iar primele 200 de bilete din fiecare categorie au preț earlybird.

Evenimentul va respecta normele în vigoare la momentul desfășurării acestuia.

Placebo se numără printre unele dintre cele mai cunoscute formații din Marea Britanie. Bazele acesteia au fost puse în 1994 de către solistul și chitaristul Brian Molko și de bassistul Ștefan Olsdal, artiști care activează în continuare alaturi de trupa. În cei aproape 30 decenii de activitate au lansat 7 albume de studio, toate ajungând în TOP 20 în Regatul Unit adunând peste 11 milioane de unități vândute în întreagă lume.

Placebo a colaborat de-a lungul timpului cu artiști de talie mondiala precum David Bowie, Michael Stipe sau Justin Warfield.

Printre artiștii care i-au influențat pe Placebo se numără David Bowie, Iggy Pop, Nirvana sau Depeche Mode. Muzica lor însă a dobândit o identitate proprie iar la rândul sau a influențat artiști precum My Chemical Românce sau Panic! at the Disco.

Biletele se pun în vânzare în 3 categorii, Special K, în fata scenei, Meds în spatele acestea și apoi Bitter End și au următoarele preturi:

Earlybird: primele 200 de bilete din fiecare categorie

Special K - 289 lei

Meds - 229 lei

Bitter End - 139 lei

Presale:

Special K - 329 lei

Meds - 259 lei

Bitter End - 159 lei

La acces:

Special K - 350 lei

Meds - 290 lei

Bitter End - 180 lei

La prețul tuturor biletelor comandate în earlybird și presale se adaugă comisionul de emitere bilet de 12lei.

Se pun în vânzare doar 9.500 de bilete pentru acest show, 3.000 la categoriile Special K și Meds și 3500 la Bitter End.

Biletele se găsesc în format electronic pe www.iabilet.ro și în magazinele Flanco, Metrou Unirii 1, Muzica, IQ BOX, Uman și pe terminalele Selfpay. Online, puteți plăti cu cardul, Paypal, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde în țară.

Copiii sub 2 ani au acces gratuit însoțiți de un adult posesor de bilet valabil.

Recomandam fanilor care vin cu copii sub 10 ani să le protejeze acestora urechile cu căști speciale. La concert volumul va fi puternic și acesta poate afecta auzul copiilor.

Organizatorii vor pune la dispoziție suficiente puncte de vânzare a băuturilor pentru a evita cozile. Recomandăm totuși să veniți la concert din timp și nu înainte de ultima trupă. Este normal ca la orele de vârf, fix înainte de intrarea pe scenă a trupei când se atinge capacitatea maximă a locației, barurile să se aglomereze. Organizatorii vor oferi un program detaliat cu câteva săptămâni înainte de concert. Accesul cu umbrele este interzis.

Vă rugăm consultați programul final cu 3 zile înainte de eveniment pe bestmusic.ro & metalhead.ro și pe Facebook event.

Un eveniment METALHEAD & BestMusic Live Concerts powered by ROCK FM