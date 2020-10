Povestea casei tale îți poate aduce mai multă siguranță în sânul familiei: un an de asigurare a locuinței

Fiindcă o casă nu-i doar o grămadă de materiale de construcții îmbinate armonios, te provocăm să ne spui povestea locuinței tale. Avem și o recompensă pe măsura efortului tău.

Dacă ești convins că locuința ta (apartament sau casă) nu e doar un loc unde pui capul pe timp de noapte, te așteptăm cu povești demne de spus la gura sobei. Intră AICI și spune-ne cum ai trudit la ridicarea ei, cum te-ai târguit cu vânzătorul ori cum ai transformat-o în căminul familiei tale după îndelungi renovări!

Fiecare casă are povestea ei și suntem siguri că a ta ne va impresiona. Și fiindcă fiecărui concurs îi șade bine cu un premiu, al nostru îți va aduce un plus de siguranță. Ca să dormi liniștit în casa ta dragă, Groupama te va răsplăti cu o asigurare de locuință pentru un an.

Concursul se desfășoară până la 6 decembrie 2020, iar regulamentul complet poate fi consultat AICI.

Mult succes!